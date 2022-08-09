Зеленский призвал Клинтона "использовать личный авторитет" для привлечения внимания мира к ядерному террору России на ЗАЭС

Зеленский (справа) 8 августа провел разговор в формате видеоконференции с Клинтоном (на экране) Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"Очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Благодарен… Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства", – написал Зеленский.

В беседе с Клинтоном президент отметил, что США помогают Украине "не дать России заморозить конфликт" – "именно то, к чему стремится Россия".

"Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – подчеркнул Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский призвал Клинтона "использовать личный авторитет" для привлечения внимания к обстрелам и минированию оккупантами Запорожской АЭС и ядерному террору России.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", – заявил президент.

Стороны также обсудили вопросы оборонных нужд Украины и дальнейшего усиления санкций против России.

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