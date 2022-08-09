Зеленский призвал Клинтона "использовать личный авторитет" для привлечения внимания мира к ядерному террору России на ЗАЭС

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.
"Очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Благодарен… Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства", – написал Зеленский.
В беседе с Клинтоном президент отметил, что США помогают Украине "не дать России заморозить конфликт" – "именно то, к чему стремится Россия".
"Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – подчеркнул Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.
Отмечается, что Зеленский призвал Клинтона "использовать личный авторитет" для привлечения внимания к обстрелам и минированию оккупантами Запорожской АЭС и ядерному террору России.
"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", – заявил президент.
Стороны также обсудили вопросы оборонных нужд Украины и дальнейшего усиления санкций против России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.