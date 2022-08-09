Зеленский: После российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии", – сказал он.
Президент Украины отметил, что это важно не только для справедливости.
"Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой войны", – считает Зеленский.
По его словам, именно над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, члены правительства Украины и "все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию".
"Защищая наше государство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отмечал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.