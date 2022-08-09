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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: После российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта

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Зеленский: Только очевидный проигрыш агрессора является предохранителем против любой войны
Зеленский: Только очевидный проигрыш агрессора является предохранителем против любой войны
Фото: president.gov.ua

Украина должна вернуть все территории, которые захватила страна-агрессор Россия. Об этом в видеообращении по итогам 8 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии", – сказал он.

Президент Украины отметил, что это важно не только для справедливости.

"Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой войны", – считает Зеленский.

По его словам, именно над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, члены правительства Украины и "все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию".

"Защищая наше государство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отмечал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, конфликт, президент, российские оккупанты
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