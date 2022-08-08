В разговоре с президентом Ботсваны Зеленский призвал присоединиться к санкциям против России

Разговор с Масиси (на фото) Зеленский назвал первым в истории двусторонних отношений Фото: ЕРА

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Масиси. Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам", – написал Зеленский.

Он заверил президента Ботсваны, что "Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия".

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани @OfficialMasisi. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що * залишатиметься надійним експортером продовольства. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2022