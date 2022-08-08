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В разговоре с президентом Ботсваны Зеленский призвал присоединиться к санкциям против России

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Разговор с Масиси (на фото) Зеленский назвал первым в истории двусторонних отношений
Разговор с Масиси (на фото) Зеленский назвал первым в истории двусторонних отношений
Фото: ЕРА

8 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ботсваны Мокгвитси Масиси. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Масиси. Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам", – написал Зеленский.

Он заверил президента Ботсваны, что "Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия".

Контекст:

Ботсвана – государство на юге Африки с населением около 1,6 млн человек.

В разговор с президентом Малави 5 августа Зеленский отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, Африка, санкции, война, экспорт, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Ботсвана
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