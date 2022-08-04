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Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау

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Зеленский: Указал на готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе
Зеленский: Указал на готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом он сообщил в Twitter 4 августа.

"Поздравил лидера Гвинеи-Бисау с избранием главой Экономического сообщества западноафриканских государств. Обсудили поддержку Украины, в частности, в международных организациях. Указал на готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", – написал президент.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявлял, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Африка, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, Гвинея-Бисау
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