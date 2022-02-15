Зеленский впервые созвонился с премьер-министром Японии, обсудили ситуацию в регионе и инфраструктурные проекты

"Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах, связанных с безопасностью, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку Украины", – написал Зеленский.

Контекст:

На фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ министерство иностранных дел Японии 11 февраля 2022 года призвало своих граждан при первой же возможности покинуть территорию Украины.