Зеленский впервые в истории поговорил с президентом Коста-Рики: Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке

Зеленский, по его словам, поблагодарил собеседника за поддержку в противодействии российской агрессии.
"Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ. Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке!" – написал Зеленский в Twitter.
Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку * в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022
Накануне, 19 июля, впервые в истории состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Кот-д'Ивуара.
В первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Украину поддержали 48 государств. Среди этих государств была и Коста-Рика, сообщало Минобороны Украины.