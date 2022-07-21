Зеленский впервые в истории поговорил с президентом Коста-Рики: Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке

Зеленский, по его словам, поблагодарил собеседника за поддержку в противодействии российской агрессии.

"Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ. Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке!" – написал Зеленский в Twitter.

Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку * в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022

Накануне, 19 июля, впервые в истории состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Кот-д'Ивуара.