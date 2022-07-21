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Зеленский впервые в истории поговорил с президентом Коста-Рики: Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке

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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории государства телефонный разговор с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Об этом глава государства написал 21 июля в Twitter.

Зеленский, по его словам, поблагодарил собеседника за поддержку в противодействии российской агрессии.

"Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ. Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке!" – написал Зеленский в Twitter.

Накануне, 19 июля, впервые в истории состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Кот-д'Ивуара.

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Украину поддержали 48 государств. Среди этих государств была и Коста-Рика, сообщало Минобороны Украины.

Теги: Россия, Украина, ООН, санкции, Латинская Америка, Коста-Рика, коалиция, политика, Владимир Зеленский, дипломатические отношения
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