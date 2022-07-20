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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Впервые в истории состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Кот-д'Ивуара – Зеленский

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Зеленский сообщил, что обсудил с Уаттарой поддержку Украины в ООН
Зеленский сообщил, что обсудил с Уаттарой поддержку Украины в ООН
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. Об этом он сообщил в Twitter.

Президент подчеркнул, что это первые переговоры между лидерами Украины и Кот-д'Ивуара в истории двусторонних отношений.

"Обсудили поддержку Украины в ООН. Рассказал о противодействии искусственному созданию Россией глобального продовольственного кризиса. Украина стремится открыть новую страницу в отношениях с Африканским континентом!" – написал он.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявлял, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Владимир Зеленский, Кот-д'Ивуар, война России против Украины
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