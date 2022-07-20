Впервые в истории состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Кот-д'Ивуара – Зеленский

Президент подчеркнул, что это первые переговоры между лидерами Украины и Кот-д'Ивуара в истории двусторонних отношений.
"Обсудили поддержку Украины в ООН. Рассказал о противодействии искусственному созданию Россией глобального продовольственного кризиса. Украина стремится открыть новую страницу в отношениях с Африканским континентом!" – написал он.
Held the 1st talks in the history of bilateral relations with * President @AOuattara_PRCI. Discussed support for * within the UN. Told about countering Russia’s artificial creation of the global food crisis. * aims to open a new page in relations with the African continent!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022
20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявлял, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.