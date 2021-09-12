В Кот-д'Ивуаре разбился военный самолет. Все члены экипажа погибли

Вертолет потерпел крушение недалеко от границы с Буркина-Фасо Фото: ЕРА (архив)

"Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить место крушения борта", – отметили в министерстве.

COMMUNIQUÉ : pic.twitter.com/hmqLCqwmkS — Ministère d'Etat, Ministère de la Défense CI (@MINDEF_CI) September 11, 2021

Военный вертолет разбился в двух километрах к северу от города Тоголокае в департаменте Техини. Правоохранители начали расследовать причину аварии.