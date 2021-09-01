В США в океан упал вертолет с военными, нашли только одного из них

"Вертолет [...] потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего", – говорится в сообщении.
По данным ВМС США, спустя шесть с половиной часов после начала поисково-спасательной операции спасли одного члена экипажа вертолета.
Ищут еще пятерых членов экипажа, для этих целей задействованы авиация и флот.
Сам авианосец USS Abraham Lincoln находится в Сан-Диего, уточнили в ведомстве.
Вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk – американский многоцелевой вертолет. "Википедия" пишет, что его экипаж – три-четыре человека.