В США в океан упал вертолет с военными, нашли только одного из них

"Вертолет [...] потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего", – говорится в сообщении.

По данным ВМС США, спустя шесть с половиной часов после начала поисково-спасательной операции спасли одного члена экипажа вертолета.

Ищут еще пятерых членов экипажа, для этих целей задействованы авиация и флот.

Сам авианосец USS Abraham Lincoln находится в Сан-Диего, уточнили в ведомстве.