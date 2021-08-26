В Мексике при посадке упал военный вертолет с представителями властей штата

По словам Гарсиа, на борту вертолета находился правительственный секретарь штата Эрик Сиснерос, он получил легкие травмы при падении.

Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance. Me ha llamado para informar que aún con lesiones está estable y bien. No hay pérdidas humanas. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) August 25, 2021

Посвященный авиации портал Transponder 1200 опубликовал видео происшествия.

ВИДЕО

Видео: Transponder 1200 / YouTube

Вертолет должен был провести инспекцию последствий урагана Грейс, который прошел в регионе, сообщает секретариат ВМС Мексики. Авария случилась в штате Идальго. Отмечается, что вертолет упал во время маневров при посадке, причины аварии пока неизвестны.

На вертолете летели 20 человек, включая сотрудников правительства штата Веракрус, а также секретариата ВМС Мексики. Четыре человека получили травмы, их доставили в больницы.