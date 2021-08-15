Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 62 человек

Людей эвакуировали на лодках и вертолетах Фото: ЕРА

Больше всего погибших обнаружили в провинции Кастамону – 52, смерти также регистрировались в Синопе (девять) и Бартыне (одна).

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести.

Из-за большой воды на вертолетах и лодках были эвакуированы в безопасные районы более 2,4 тыс. человек.

Жителям населенных пунктов, которые отказались эвакуироваться, гуманитарную помощь доставляют вертолетами.

В то же время в Кастамону правоохранители выдали ордер на задержание подрядчика, строившего здание, которое обрушилось из-за наводнения.