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Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 62 человек

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Людей эвакуировали на лодках и вертолетах
Людей эвакуировали на лодках и вертолетах
Фото: ЕРА

Жертвами наводнений, которые произошли на севере Турции, стали по меньшей мере 62 человека. Об этом 15 августа со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD) сообщило издание Hürriyet Daily News.

Больше всего погибших обнаружили в провинции Кастамону – 52, смерти также регистрировались в Синопе (девять) и Бартыне (одна).

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести.

Из-за большой воды на вертолетах и лодках были эвакуированы в безопасные районы более 2,4 тыс. человек.

Жителям населенных пунктов, которые отказались эвакуироваться, гуманитарную помощь доставляют вертолетами.

В то же время в Кастамону правоохранители выдали ордер на задержание подрядчика, строившего здание, которое обрушилось из-за наводнения.

Контекст:

Наводнения обрушились на север Турции 10 августа, они начались из-за сильных дождей, по улицам неслись потоки воды и грязи. Сотни населенных пунктов остались без электричества, разрушены мосты и дороги.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней. Ранее была информация о 44 жертвах стихии в этих провинциях.

Сочувствие Эрдогану выразил 14 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Турция, смерть, наводнение, вертолет, жертвы, задержание, пострадавшие, погибшие, лодка, население
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