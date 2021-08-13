Наводнения после пожаров в Турции: на севере страны разрушены дороги, затоплены улицы, около 30 погибших. Фоторепортаж
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
В результате наводнений в северных районах Турции погибло 27 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны 13 августа, пишет газета Hürriyet Daily News
. 25 человек погибли в провинции Кастамону, еще двое – в Синопе. В провинции Бартын ищут одного пропавшего без вести. Эвакуированы более 1,3 тыс. человек, проинформировала
пресс-служба ведомства. Наводнения начались из-за сильных дождей, которые обрушились на север Турции 10 августа
, по улицам неслись потоки воды и грязи. В Кастамону и Синопе без электричества остались более 200 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги. Людей эвакуировали на вертолетах. Дожди и наводнения на севере Турции начались, когда на юге страны еще бушевали лесные пожары. Власти Турции заявили, что все крупные лесные пожары потушены
, 12 августа.