В Грузии ударом молнии убило стадо овец

Во время удара молнии пастух потерял сознание Фото: depositphotos.com

150 погибших овец принадлежали местному фермеру Николаю Леванову, остальных животных пригнали на пастбище из Кахетии. Всего во время грозы на горе паслось около 1500 овец.

Журналисты отметили, что одна овца в Грузии стоит более $113.

Видео погибших животных опубликовали на странице Jnews в Facebook.

12 августа издание сообщило, что погибших овец решили сжечь на месте происшествия.

"Спустить вниз такое количество туш невозможно, транспорт на такую высоту подняться не может", – уточнили журналисты.

Издание отметило, что пастух от удара молнии не пострадал, он потерял сознание, а когда очнулся, позвонил спасателям.