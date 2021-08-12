В Турции начались сильные наводнения. Вода разрушила дороги, затопила дома и машины. Видео

Наводнения затронули провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону.

Во вторник, 10 августа и в среду, 11 августа, в центральных частях региона выпали сильные осадки. Одна женщина пропала без вести в провинции Бартын. Именно в этой провинции было затоплено большое количество домов, предприятий и транспортных средств.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что местных жителей спасали в домах у русел рек и в машинах.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Турции (AFAD) объявило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Провинция Синоп также сильно пострадала от наводнения. Вода уносила припаркованные транспортные средства. AFAD направило экипажи спасателей и лодки в пострадавшие от наводнения районы для эвакуации граждан. Вертолеты успели эвакуировать большое количество людей.

В Карабюке сильные дожди затопили подвалы зданий, а в Кастамону наводнение повредило сельскохозяйственные поля.

На видео, которые были сняты с места стихии, видно как по улицам с большой скоростью несутся потоки грязной воды.