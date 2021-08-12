Власти Турции сообщили, что все крупные лесные пожары потушены

"В этом процессе, начавшемся 28 июля и длившемся 15 дней, мы пережили самые большие лесные пожары, которые мы когда-либо видели в нашей истории, мы взяли под контроль огонь [...] Мы потушили все крупные пожары в нашей стране", – написал он.

Böylelikle ülkemizde gerçekle * en büyük yang * nlar * n hepsini söndürmü * olduk.



Bu büyük afette aziz milletimizle de #Orman * çinTekYürekOlduk.



Minnettar * z. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

От имени властей министр поблагодарил за помощь в борьбе со стихией страны, общественные учреждения и организации, в том числе неправительственные.