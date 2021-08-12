Власти Турции сообщили, что все крупные лесные пожары потушены

"В этом процессе, начавшемся 28 июля и длившемся 15 дней, мы пережили самые большие лесные пожары, которые мы когда-либо видели в нашей истории, мы взяли под контроль огонь [...] Мы потушили все крупные пожары в нашей стране", – написал он.
Böylelikle ülkemizde gerçekle * en büyük yang * nlar * n hepsini söndürmü * olduk.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021
Bu büyük afette aziz milletimizle de #Orman * çinTekYürekOlduk.
Minnettar * z.
От имени властей министр поблагодарил за помощь в борьбе со стихией страны, общественные учреждения и организации, в том числе неправительственные.
Ba * ta Say * n Cumhurba * kan * m * z olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kurulu * lar * na, STK’lara te * ekkür ederiz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021
Can * m * z yand * , nefesimiz yand * .
Hep birlikte ye * ertece * iz.
Müsterih olun.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.
С 10 августа в Турции идут дожди, они привели к наводнениям.