Наводнения в Турции. Число жертв увеличилось до 40. Эрдоган объявил зоной бедствия три провинции

34 человека погибло в провинции Кастамону, еще шесть – в Синопе. Кроме того, в провинции Бартын один человек пропал без вести.

Еще девять граждан госпитализированы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 августа объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней, пишет "Анадолу".

В пострадавших от наводнений провинциях работают тысячи спасателей, добровольцы, сотни единиц техники и авиация. Из зоны бедствия в безопасные места эвакуировали более 2 тыс. человек.

Bart * n, Kastamonu ve Sinop'ta ya * anan a * r * ya * lar nedeniyle meydana gelen sel ve su bask * nlar * sonras * bölgedeki müdahale çal * malar * devam ediyor.



* https://t.co/viw8K6ASDx pic.twitter.com/SC7owRycxl — AFAD (@AFADBaskanlik) August 13, 2021

На ликвидацию последствий стихии правительство выделило 23 млн турецких лир (около $2,7 млн).