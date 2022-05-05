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Зеленский сменил послов Украины в нескольких странах. Бывший глава Минобороны получил должность в Словении

Зеленский сменил нескольких послов Украины. Среди прочих должность получил бывший глава Минобороны Андрей Таран
Зеленский сменил нескольких послов Украины. Среди прочих должность получил бывший глава Минобороны Андрей Таран
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в посольствах Украины. Соответсвующие указы опубликованы 4 мая на официальном сайте главы государства.

В частности, должность посла Украины в Словении вместо Михаила Бродовича, уволенного указом №296/2022, получил бывший министр обороны Украины Андрей Таран (№306/2022).

Также от занимаемых должностей освобождены Александр Нечитайло, возглавлявший диппредставительства Украины в Малайзии, на Филиппинах и в республике Тимор-Лешти (№297/2022), и посол в Северной Македонии Наталья Задрожнюк (№298/2022). Вместо нее посольство возглавит Лариса Дир (указ №305/2022).

Кроме того, Зеленский назначил Ирину Костюк послом на Кубе (№299/2022), Юрия Пивоварова – послом в Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской республике по совместительству (указы №300/2022, №301/2022 и №302/2022), Дмитрия Сеныка – послом в ОАЭ (№303/2022), Олега Герасименко – послом в Черногории (№304/2022), Игоря Прокопчука – послом в Румынии (№307/2022).

Контекст:

Таран возглавлял Минобороны Украины с марта по ноябрь 2020 года.

2 ноября он подал заявление об увольнении, на следующий день Верховная Рада отправила его в отставку. В парламенте заявляли, что экс-министр испытывал проблемы со здоровьем.

В январе 2022-го сайт "Обозреватель", ссылаясь на источники, писал, что Зеленский согласовал назначение Тарана послом в Словении.

Новый посол в Румынии Игорь Прокопчук раньше возглавлял представительство Украины при международных организациях в Вене. С этой должности он был уволен в 2019 году тогдашним президентом Петром Порошенко. СМИ обращали внимание, что украинский дипломат – родной брат гражданина России, вице-президента Интерпола Александра Прокопчука.

Теги: Филиппины, Куба, Румыния, Малайзия, Черногория, Либерия, Игорь Прокопчук, Владимир Зеленский, Словения, Александр Нечитайло, Андрей Таран, Кот-д'Ивуар, Сенегал, посольство Украины, Ирина Костюк, Северная Македония
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