Зеленский сменил послов Украины в нескольких странах. Бывший глава Минобороны получил должность в Словении

В частности, должность посла Украины в Словении вместо Михаила Бродовича, уволенного указом №296/2022, получил бывший министр обороны Украины Андрей Таран (№306/2022).

Также от занимаемых должностей освобождены Александр Нечитайло, возглавлявший диппредставительства Украины в Малайзии, на Филиппинах и в республике Тимор-Лешти (№297/2022), и посол в Северной Македонии Наталья Задрожнюк (№298/2022). Вместо нее посольство возглавит Лариса Дир (указ №305/2022).

Кроме того, Зеленский назначил Ирину Костюк послом на Кубе (№299/2022), Юрия Пивоварова – послом в Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской республике по совместительству (указы №300/2022, №301/2022 и №302/2022), Дмитрия Сеныка – послом в ОАЭ (№303/2022), Олега Герасименко – послом в Черногории (№304/2022), Игоря Прокопчука – послом в Румынии (№307/2022).