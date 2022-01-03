Экс-министра обороны Тарана назначат послом Украины в Словении – СМИ

Документы отправлены, на данный момент ожидается ответ, пишет издание.

Контекст:

Таран возглавлял Минобороны с марта 2020 года. В Офисе президента 27 октября утверждали, что о его отставке говорить пока преждевременно.

2 ноября Таран подал заявление об увольнении, на следующий день Верховная Рада отправила его в отставку.

"Министр обороны Андрей Таран обещал первым сообщить о своей отставке, а в результате ушел с должности, ни разу не выступив перед парламентом: ни одного интервью, пресс-конференции, отчета – ничего", – прокомментировал отставку Тарана главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.