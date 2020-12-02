Украина планирует заключить соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой

Министерства иностранных дел Украины и Коста-Рики обсудили шаги по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в политической, торговой и экономической сферах.

Украина планирует в ближайшее время заключить соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

1 декабря в режиме видеоконференции прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Коста-Рики на уровне директоров профильных департаментов.

Стороны обсудили шаги по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в политической, торговой и экономической сферах.

Директор третьего территориального департамента МИД Украины Игорь Прокопчук отметил, что украинская сторона рассчитывает как можно скорее заключить двустороннее соглашение о безвизовых поездках граждан.

Представительница МИД Коста-Рики Алехандро Солано Кабальсета в свою очередь подтвердила готовность ее страны к усилению взаимодействия с Украиной в рамках международных организаций. В том числе в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Помимо этого, собеседники обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики. Также Прокопчук заявил о заинтересованности Украины в строительстве и модернизации гидроэлектростанций на территории Коста-Рики.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран – за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых Островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых Островов и Ямайки.