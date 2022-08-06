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ПОЛИТИКА

Президент Украины впервые в истории поговорил с президентом Малави

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Зеленский заявил, что работает над расширением антивоенной коалиции
Зеленский заявил, что работает над расширением антивоенной коалиции
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа обсудил с президентом африканского государства Республика Малави Лазарусом Чакверой вопросы поставок продовольствия и войну в Украине. Об этом Зеленский написал в Twitter, а также упомянул в вечернем обращении.

Он отметил, что это первый разговор президентов в истории украинско-малавийских отношений.

"Ценим поддержку в рамках международных организаций. Настроены усиливать взаимодействие. Важное направление – обеспечение продовольственной безопасности в регионе. Работаем над расширением антивоенной коалиции", – написал Зеленский.

В обращении украинский лидер отметил также, что Малави – уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. 

"Заверил господина президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, имеющая заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", – сказал он. 


Контекст:

Малаави (до 1964 года Ньясаленд) – государство в Юго-Восточной Африке. Граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией. Численность населения Малави, по данным ресурса Worldometer, составляет около 20 млн человек. 

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Теги: Африка, продукты, Малави, Владимир Зеленский
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