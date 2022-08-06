Президент Украины впервые в истории поговорил с президентом Малави

Он отметил, что это первый разговор президентов в истории украинско-малавийских отношений.

"Ценим поддержку в рамках международных организаций. Настроены усиливать взаимодействие. Важное направление – обеспечение продовольственной безопасности в регионе. Работаем над расширением антивоенной коалиции", – написал Зеленский.

Провів першу в історії * - * відносин розмову з Президентом Малаві @LAZARUSCHAKWERA. Цінуємо підтримку в межах міжнародних організацій. Налаштовані посилювати взаємодію. Важливий напрям – гарантування продовольчої безпеки в регіоні. Працюємо над розширенням антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2022

В обращении украинский лидер отметил также, что Малави – уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости.

"Заверил господина президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, имеющая заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", – сказал он.



