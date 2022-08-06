Президент Украины впервые в истории поговорил с президентом Малави

Он отметил, что это первый разговор президентов в истории украинско-малавийских отношений.
"Ценим поддержку в рамках международных организаций. Настроены усиливать взаимодействие. Важное направление – обеспечение продовольственной безопасности в регионе. Работаем над расширением антивоенной коалиции", – написал Зеленский.
Провів першу в історії * - * відносин розмову з Президентом Малаві @LAZARUSCHAKWERA. Цінуємо підтримку в межах міжнародних організацій. Налаштовані посилювати взаємодію. Важливий напрям – гарантування продовольчої безпеки в регіоні. Працюємо над розширенням антивоєнної коаліції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2022
В обращении украинский лидер отметил также, что Малави – уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости.
"Заверил господина президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, имеющая заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", – сказал он.
Малаави (до 1964 года Ньясаленд) – государство в Юго-Восточной Африке. Граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией. Численность населения Малави, по данным ресурса Worldometer, составляет около 20 млн человек.
20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.