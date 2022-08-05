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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они будут искать площадки, где сеять хаос". Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников

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Зеленский: Я считаю, что дипломатическая изоляция РФ это очень правильно, мир должен развернуться к ним спиной
Зеленский: Я считаю, что дипломатическая изоляция РФ – это очень правильно, мир должен развернуться к ним спиной
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа, общаясь с африканскими журналистами, призвал лидеров стран Африки не принимать представителей России. Запись мероприятия обнародована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский говорил о необходимости осуждать агрессию РФ, в том числе на площадке ООН. 

"Это очень важно. И если честно, это ваше право, вы суверенные [государства] – но мне кажется, нельзя принимать официальных лиц из России, которые приезжают и показывают себя мирными людьми. Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают, почти везде от них отстраняются. Вы видели, что происходило на G20, когда приезжали министры иностранных дел. Так нельзя. Они приезжают к вам, потому что не ведут войну на вашем континенте. Но они все это будут подстрекать. Им не нужна никакая стабильность в мире. Они хотят господствовать. Они не знают, как поднять экономику в своей стране, потому что деньги, которые они зарабатывают, тратят на оружие. Они будут искать площадки, где могут сеять хаос. Поэтому к вам они приезжают, а в этот момент идут войны: Грузия, Абхазия, Молдова (там Приднестровье), Украина. Поэтому я считаю, что их дипломатическая изоляция – это очень правильно, мир должен развернуться к ним спиной", – заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что страны Африки не должны быть нейтральными к войне, которую Россия ведет против Украины, так как "не может быть нейтральности между жизнью и смертью". Он отметил, что в свое время мировое сообщество недостаточно уделило внимания Африканскому континенту. 

Украина хочет расширять связи со странами Африки, добавил он и анонсировал поездку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в африканские страны этой осенью. По его мнению, потенциал континента недооценен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Африка, G20, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты
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