Если Путин победит в войне против Украины, начнется третья мировая – Зеленский

"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированный продовольственный кризис, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году. Спровоцированная война – это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет", – сказал Зеленский.
Он считает недопустимой победу России в войне.
"Сколько можно ставать на те же грабли? Нет цены свободе. Пусть Россия не рассчитывает, что она сможет покупать за нефтедоллары свободу. Этого не будет с нашим государством никогда. Мы будем стоять до конца. А когда эта война завершится? Зависит от объединения мира вокруг Украины", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля этого года президент РВ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. По данным СБУ, он рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но его план провалился – война продолжается шестой месяц.