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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Путин победит в войне против Украины, начнется третья мировая – Зеленский

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Зеленский: Спровоцированная война это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет
Зеленский: Спровоцированная война – это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет
Фото: president.gov.ua

В случае, если Россия одержит победу в войне против Украины, начнется третья мировая война, считает глава Украинского государства Владимир Зеленский. Об этом он заявил 4 августа, общаясь с африканскими СМИ, запись беседы обнародована в YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированный продовольственный кризис, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году. Спровоцированная война – это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет", – сказал Зеленский. 

Он считает недопустимой победу России в войне.

"Сколько можно ставать на те же грабли? Нет цены свободе. Пусть Россия не рассчитывает, что она сможет покупать за нефтедоллары свободу. Этого не будет с нашим государством никогда. Мы будем стоять до конца. А когда эта война завершится? Зависит от объединения мира вокруг Украины", – добавил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля этого года президент РВ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. По данным СБУ, он рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но его план провалился – война продолжается шестой месяц. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, вторжение, Владимир Зеленский, третья мировая война, война России против Украины
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