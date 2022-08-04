Если Путин победит в войне против Украины, начнется третья мировая – Зеленский

Зеленский: Спровоцированная война – это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет Фото: president.gov.ua

"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированный продовольственный кризис, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году. Спровоцированная война – это начало. Это, как говорят, цветочки, по сравнению с тем, что будет", – сказал Зеленский.

Он считает недопустимой победу России в войне.

"Сколько можно ставать на те же грабли? Нет цены свободе. Пусть Россия не рассчитывает, что она сможет покупать за нефтедоллары свободу. Этого не будет с нашим государством никогда. Мы будем стоять до конца. А когда эта война завершится? Зависит от объединения мира вокруг Украины", – добавил президент.

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