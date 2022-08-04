ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

В пресс-службе Януковича назвали "бывшим пророссийским президентом Украины". Он и его сын добавлены в санкционный список "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе, Украина".

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Ранее ЕС уже включал в санкционные списки Януковича и его сына.