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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

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В 2014 году Янукович сбежал из Украины
В 2014 году Янукович сбежал из Украины
Фото: EPA

Европейский союз ввел новые санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета 4 августа.

В пресс-службе Януковича назвали "бывшим пророссийским президентом Украины". Он и его сын добавлены в санкционный список "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе, Украина".

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Ранее ЕС уже включал в санкционные списки Януковича и его сына.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Янукович, Украина, санкции, Александр Янукович, Донбасс, сепаратисты, война России против Украины, Евросоюз
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