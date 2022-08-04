Стефанчук: Правозащитные организации не должны забывать, что именно Россия напала на Украину, а украинский народ сопротивляется агрессору

"К российской пропаганде мы уже привыкли. У них своя реальность и "русский мир" в головах. На то она и пропаганда. Правда выглядит иначе. И никогда и никому не стоит забывать главное: это Россия напала на Украину. Это Россия пытает и убивает, обстреливает жилые кварталы, воюет с автобусными остановками и совершает геноцид украинского народа. Это Россия как государство-террорист нарушает все известные и неизвестные нормы международного гуманитарного права. В то же время Украина защищается. Это украинский народ сопротивляется агрессору. Это украинские воины мужественно и самоотверженно шестой месяц защищают свою землю и свой народ, а также весь цивилизованный мир. И это не надо путать... Особенно правозащитным организациям", – написал политик.

Контекст:

Заявление Стефанчука прозвучало на фоне публикации отчета международной организации Amnesty International. 4 августа организация заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.