Украинский омбудсмен – Amnesty International: Под угрозу гражданское население Украины попало исключительно из-за РФ

Лубинец подчеркнул, что как и миллионы украинцев, возмущен заявлением Amnesty International, в котором Вооруженные силы Украины обвиняют в том, что их боевая тактика якобы "угрожает населению нашего государства".
"Начну с основного: под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации, и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков. Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, который предоставляет большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, чем понимает контекст событий в Украине – стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет", – написал обмудсмен.
Он напомнил, что наиболее массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в населенных пунктах, которые были или остаются под контролем россиян – в частности, в Буче, Ирпене и Мотыжине Киевской области, Мариуполе Донецкой области и Херсоне.
"Именно защита населенных пунктов от оккупации русскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений. Стоит напомнить, что urban warfare – война в условиях города – не запрещена международным правом и не является нарушением только по факту", – добавил Лубинец.
Правительство Украины остановило учебный процесс в местах активных боевых действий, ведется эвакуация, внутренне перемещенным лицам предоставляется помощь, напомнил омбудсмен.
"Кодекс о гражданской защите населения предусматривает такие меры. Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости. Мы держим оборону от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", – подчеркнул он.
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.