Украинский омбудсмен – Amnesty International: Под угрозу гражданское население Украины попало исключительно из-за РФ

Лубинец: Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Лубинец подчеркнул, что как и миллионы украинцев, возмущен заявлением Amnesty International, в котором Вооруженные силы Украины обвиняют в том, что их боевая тактика якобы "угрожает населению нашего государства".

"Начну с основного: под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации, и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков. Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, который предоставляет большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, чем понимает контекст событий в Украине – стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет", – написал обмудсмен.

Он напомнил, что наиболее массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в населенных пунктах, которые были или остаются под контролем россиян – в частности, в Буче, Ирпене и Мотыжине Киевской области, Мариуполе Донецкой области и Херсоне.

"Именно защита населенных пунктов от оккупации русскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений. Стоит напомнить, что urban warfare – война в условиях города – не запрещена международным правом и не является нарушением только по факту", – добавил Лубинец.

Правительство Украины остановило учебный процесс в местах активных боевых действий, ведется эвакуация, внутренне перемещенным лицам предоставляется помощь, напомнил омбудсмен.

"Кодекс о гражданской защите населения предусматривает такие меры. Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости. Мы держим оборону от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", – подчеркнул он.