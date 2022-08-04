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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский омбудсмен – Amnesty International: Под угрозу гражданское население Украины попало исключительно из-за РФ

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Лубинец: Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости
Лубинец: Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Последний отчет международной правозащитной организации Amnesty International является манипулятивным, он предоставляет преимущество государству-агрессору. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Facebook.

Лубинец подчеркнул, что как и миллионы украинцев, возмущен заявлением Amnesty International, в котором Вооруженные силы Украины обвиняют в том, что их боевая тактика якобы "угрожает населению нашего государства". 

"Начну с основного: под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации, и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков. Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, который предоставляет большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, чем понимает контекст событий в Украине – стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет", – написал обмудсмен. 

Он напомнил, что наиболее массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в населенных пунктах, которые были или остаются под контролем россиян – в частности, в Буче, Ирпене и Мотыжине Киевской области, Мариуполе Донецкой области и Херсоне. 

"Именно защита населенных пунктов от оккупации русскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений. Стоит напомнить, что urban warfare – война в условиях города – не запрещена международным правом и не является нарушением только по факту", – добавил Лубинец. 

Правительство Украины остановило учебный процесс в местах активных боевых действий, ведется эвакуация, внутренне перемещенным лицам предоставляется помощь, напомнил омбудсмен.

"Кодекс о гражданской защите населения предусматривает такие меры. Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости. Мы держим оборону от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid02SoH7kTSsLJcF5B2wNK5pG2iTdpMhHL851ro1p8xnnYUGFkhF8DpTjiHYxSeuou2nl

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International". 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Amnesty International, пропаганда, Вооруженные силы Украины, преступление, ВСУ, отчет, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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