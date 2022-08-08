"Угроза российской агрессии сохраняется". Зеленский заявил, что механизмы безопасности не сработали уже трижды

"На днях вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое", – сказал он.

По словам президента Украины, "тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны".

"Угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у начавшихся в 2008-м, 2014-м и 2022-м годах войн "разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего – региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали".

"Именно поэтому в международных отношениях нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго еще до [открытого российского вторжения в Украину] 24 февраля. Если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию. Надо не ожидать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)