"Угроза российской агрессии сохраняется". Зеленский заявил, что механизмы безопасности не сработали уже трижды

"На днях вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое", – сказал он.
По словам президента Украины, "тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны".
"Угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров", – объяснил Зеленский.
Президент подчеркнул, что у начавшихся в 2008-м, 2014-м и 2022-м годах войн "разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего – региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали".
"Именно поэтому в международных отношениях нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго еще до [открытого российского вторжения в Украину] 24 февраля. Если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию. Надо не ожидать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В августе 2008 года начался вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.
В ходе конфликта в Грузии погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 14 полицейских. Ранения получили 1747 граждан Грузии, почти 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Южная Осетия сообщила о 365 убитых, в число которых, вероятно, были включены и военнослужащие, и гражданские лица, отмечала в своем отчете от 2009 года Международная комиссия по установлению фактов по конфликту в Грузии. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих.
После конфликта Грузия подала на Россию в ЕСПЧ три иска. Первый иск закончился победой Грузии, ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €10 млн за депортацию грузин в 2006 году. Еще два иска касались событий войны в августе 2008 года и массового нарушения прав граждан на оккупированных территориях в 2008–2018 годах.
В 2021 году Европейский суд по правам человека решил, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за события в этих регионах во время активных боевых действий.
МИД Грузии в 14-ю годовщину российского вторжения заявило, что Россия продолжает расширять свой незаконный контроль на оккупированных территориях.