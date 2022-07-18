"Процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства". В Грузии предлагают ввести визовый режим для россиян

По словам лидера партии Николоза Вашакидзе, стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию "беспокоит уже всех, кроме руководства страны".
"В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран", – заявил он, комментируя инициативу партии.
По его словам, правительство страны не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать "процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".
Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается власть РФ и ее спецслужбы.
Точное число россиян, переехавших в Грузию после начала войны в Украине, неизвестно. В начале мая независимые исследовательские компании оценивали цифру россиян, переселившихся в Грузию, в 40 тыс. человек.
Поток мигрантов разнороден, отмечает Newsgeorgia, среди них – оппозиционеры и активисты, опасавшиеся преследования, просто несогласные с политикой российского руководства, молодые люди, избегающие военного призыва, и те, кто опасался, что Россия "закрывается".
Очень большая категория среди приехавших в Грузию – IT-cпециалисты, работающие на западные компании, которые перевезли в Грузию целые офисы.
С апреля в Грузии начался бум на рынке недвижимости, резко взлетели цены на продажу и аренду квартир. Денежные переводы из РФ, которые до весны не превышали $30 млн в месяц, в апреле выросли в четыре раза и достигли пика в мае, превысив $300 млн, пишет издание.
Грузия после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась присоединиться к санкциям Запада против России. Это решение властей спровоцировало акции протеста, в которых принимали участие тысячи людей. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти исходят из национальных интересов страны. По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды, поэтому власти решили "проявлять большую осторожность", чтобы "не повторять ошибок".
Решение грузинских властей раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. "Я слышал месседжи: "Мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика?" – возмутился глава государства.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по одной причине – "главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".
7 июля сопредседатель рабочей группы украинских и международных экспертов, которая анализирует реальное влияние примененных против России санкционных ограничений, Майкл Макфол сообщил, что группа готовит санкции против граждан Грузии и Беларуси.
9 июля стало известно, что министерство финансов США внесло Грузию в список стран, которые могут быть причастны к нарушению санкций против России и Беларуси.