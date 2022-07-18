"Процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства". В Грузии предлагают ввести визовый режим для россиян

С апреля в Грузии начался бум на рынке недвижимости, кроме того, в четыре раза вырос объем денежных переводов из РФ Фото: ЕРА

По словам лидера партии Николоза Вашакидзе, стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию "беспокоит уже всех, кроме руководства страны".

"В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран", – заявил он, комментируя инициативу партии.

По его словам, правительство страны не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать "процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".

Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается власть РФ и ее спецслужбы.

Точное число россиян, переехавших в Грузию после начала войны в Украине, неизвестно. В начале мая независимые исследовательские компании оценивали цифру россиян, переселившихся в Грузию, в 40 тыс. человек.

Поток мигрантов разнороден, отмечает Newsgeorgia, среди них – оппозиционеры и активисты, опасавшиеся преследования, просто несогласные с политикой российского руководства, молодые люди, избегающие военного призыва, и те, кто опасался, что Россия "закрывается".

Очень большая категория среди приехавших в Грузию – IT-cпециалисты, работающие на западные компании, которые перевезли в Грузию целые офисы.

С апреля в Грузии начался бум на рынке недвижимости, резко взлетели цены на продажу и аренду квартир. Денежные переводы из РФ, которые до весны не превышали $30 млн в месяц, в апреле выросли в четыре раза и достигли пика в мае, превысив $300 млн, пишет издание.