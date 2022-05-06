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Грузия не будет открывать второй фронт против России и не будет предоставлять Украине оружие – Зурабишвили

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Зурабишвили считает, что "иногда украинцы просят все больше и больше своих партнеров" и хотят, чтобы Грузия открыла второй фронт против РФ
Зурабишвили считает, что "иногда украинцы просят все больше и больше своих партнеров" и хотят, чтобы Грузия открыла второй фронт против РФ
Фото: ЕРА

Грузия солидарна с Украиной, но не будет предоставлять стране оборонную помощь или открывать "второй фронт" против России. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила в интервью Deutsche Wellе, котороe вышло 3 мая.

Журналистка спросила, готовы ли власти Грузии прислушаться к той части населения страны, которая считает поддержку Украины со стороны Тбилиси недостаточной. 

"Вы знаете, иногда украинцы просят все больше и больше у своих партнеров, не только у Грузии, у них есть острые слова для некоторых партнеров, в частности, [госсекретарю США Энтони] Блинкену говорили: "Не привозите нам шоколад, привозите оружие". Да, они также хотят получить вооружение от Грузии и чтобы Грузия открыла второй фронт, это все невозможно. Я думаю, правительство более реалистично относительно того, что Грузия может сделать на этом этапе, имея эти две оккупированные территории, одна из которых говорит о "референдуме", чтобы войти в Россию", – ответила Зурабишвили. 

Она считает, что Грузия "никогда не сможет выиграть войну против России". По мнению Зурабишвили, Грузии для обеспечения безопасности нужна интеграция в ЕС и НАТО по "более быстрому и надежному пути". 

"Мы смотрим с надеждой на то, как Украина сопротивляется", – добавила президент страны. 

Контекст:

25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки. 

31 марта Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России, но 3 апреля Гарибашвили опроверг ее слова

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 

Президент Украины не понимает позицию Тбилиси. "Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это этого не стоит, я так считаю", – сказал Зеленский 23 апреля. 

По его словам, Украина снова отправит своего посла в Грузию, когда увидит поддержку со стороны властей страны.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по "очень простой причине – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, вооружение, евроинтеграция, война России против Украины, Бидзина Иванишвили, Саломе Зурабишвили, ЕС
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