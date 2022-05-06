Грузия не будет открывать второй фронт против России и не будет предоставлять Украине оружие – Зурабишвили

Зурабишвили считает, что "иногда украинцы просят все больше и больше своих партнеров" и хотят, чтобы Грузия открыла второй фронт против РФ Фото: ЕРА

Журналистка спросила, готовы ли власти Грузии прислушаться к той части населения страны, которая считает поддержку Украины со стороны Тбилиси недостаточной.

"Вы знаете, иногда украинцы просят все больше и больше у своих партнеров, не только у Грузии, у них есть острые слова для некоторых партнеров, в частности, [госсекретарю США Энтони] Блинкену говорили: "Не привозите нам шоколад, привозите оружие". Да, они также хотят получить вооружение от Грузии и чтобы Грузия открыла второй фронт, это все невозможно. Я думаю, правительство более реалистично относительно того, что Грузия может сделать на этом этапе, имея эти две оккупированные территории, одна из которых говорит о "референдуме", чтобы войти в Россию", – ответила Зурабишвили.

Она считает, что Грузия "никогда не сможет выиграть войну против России". По мнению Зурабишвили, Грузии для обеспечения безопасности нужна интеграция в ЕС и НАТО по "более быстрому и надежному пути".

"Мы смотрим с надеждой на то, как Украина сопротивляется", – добавила президент страны.