Грузия не будет открывать второй фронт против России и не будет предоставлять Украине оружие – Зурабишвили

Журналистка спросила, готовы ли власти Грузии прислушаться к той части населения страны, которая считает поддержку Украины со стороны Тбилиси недостаточной.
"Вы знаете, иногда украинцы просят все больше и больше у своих партнеров, не только у Грузии, у них есть острые слова для некоторых партнеров, в частности, [госсекретарю США Энтони] Блинкену говорили: "Не привозите нам шоколад, привозите оружие". Да, они также хотят получить вооружение от Грузии и чтобы Грузия открыла второй фронт, это все невозможно. Я думаю, правительство более реалистично относительно того, что Грузия может сделать на этом этапе, имея эти две оккупированные территории, одна из которых говорит о "референдуме", чтобы войти в Россию", – ответила Зурабишвили.
Она считает, что Грузия "никогда не сможет выиграть войну против России". По мнению Зурабишвили, Грузии для обеспечения безопасности нужна интеграция в ЕС и НАТО по "более быстрому и надежному пути".
"Мы смотрим с надеждой на то, как Украина сопротивляется", – добавила президент страны.
25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки.
31 марта Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России, но 3 апреля Гарибашвили опроверг ее слова.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
Президент Украины не понимает позицию Тбилиси. "Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это этого не стоит, я так считаю", – сказал Зеленский 23 апреля.
По его словам, Украина снова отправит своего посла в Грузию, когда увидит поддержку со стороны властей страны.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по "очень простой причине – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".