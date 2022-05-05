400 "добровольцев" из Северной Осетии отправили на войну в Украину

На видео виден военный грузовик с буквами Z на борту и флагом Северной Осетии Фото: Осетия - [æ] / Telegram

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Осетия", виден военный грузовик с буквами Z на борту и флагом Северной Осетии на кабине, в кузове находятся минимум двое бойцов, у одного из них на руке георгиевская ленточка. По данным "Sputnik Южная Осетия", так называемые добровольцы отправились в Украину еще в четверг, то есть 28 апреля.

"Sputnik Южная Осетия" также сообщил, что на Донбасс по поручению так называемого президента Южной Осетии Анатолия Бибилова отправился "министр обороны" республики Владимир Пухаев.