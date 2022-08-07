МИД: РФ должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность

"Спустя почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что не получив должной реакции международного сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины.

"Уверены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность", – заявили в ведомстве.