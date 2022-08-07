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МИД: РФ должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность

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МИД: Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах
МИД: Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах
Фото: depositphotos.com

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 7 августа к 14-й годовщине начала вооруженной агрессии России против Грузии.

"Спустя почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что не получив должной реакции международного сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины.

"Уверены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность", – заявили в ведомстве.

Контекст:

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории Грузии.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Грузия, война, МИД Украины, Абхазия, Южная Осетия, Цхинвали
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