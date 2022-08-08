МИД Грузии: Россия продолжает расширять свой незаконный контроль в оккупированных районах

В грузинском ведомстве напомнили, что исполняется 14 лет после вторжения РФ в Грузию в 2008 году, повлекшего за собой оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признание их Россией так называемыми независимыми государствами.
В МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.
"Воздвижение колючей проволоки и других заграждений вдоль линии оккупации, незаконные задержания и похищения людей, грубые нарушения прав человека и этническая дискриминация грузин – Россия подрывает безопасность, права человека и гуманитарную ситуацию на местах и пытается изолировать людей, живущих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества", – подчеркнули в ведомстве.
Грузинское министерство призвало РФ прекратить незаконные и провокационные действия против Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность страны, выполнить обязательства по соглашению 2008 года, вывести свои войска из Грузии и отменить незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных районов.
Также МИД призывает международное сообщество продолжать совместные усилия для мирного урегулирования и деоккупации захваченных РФ территорий Грузии.
МИД Грузии также поблагодарил международных партнеров за вклад в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. В ведомстве добавили, что эта поддержка "особенно важна сегодня, когда своей военной агрессией против Украины Российская Федерация продолжает игнорировать основополагающие принципы и нормы международного права и подрывает всю европейскую безопасность".
МИД Украины в 14-ю годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии отметил, что Россия, не получив должной реакции мирового сообщества на вторжение в Грузию, в 2014 году продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донбасса, а 24 февраля 2022-го начала полномасштабную войну против Украины. В украинском ведомстве заявили, что Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность.
В августе 2008 года начался вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.
В ходе конфликта в Грузии погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 14 полицейских. Ранения получили 1747 граждан Грузии, почти 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Южная Осетия сообщила о 365 убитых, в число которых, вероятно, были включены и военнослужащие, и гражданские лица, отмечала в своем отчете от 2009 года Международная комиссия по установлению фактов по конфликту в Грузии. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих.
После конфликта Грузия подала на Россию в ЕСПЧ три иска. Первый иск закончился победой Грузии, ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €10 млн за депортацию грузин в 2006 году. Еще два иска касались событий войны в августе 2008 года и массового нарушения прав граждан на оккупированных территориях в 2008–2018 годах.
В 2021 году Европейский суд по правам человека решил, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за события в этих регионах во время активных боевых действий.