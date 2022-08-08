МИД Грузии: Россия продолжает расширять свой незаконный контроль в оккупированных районах

В МИД Грузии призвали Россию выполнить обязательства по соглашению 2008 года и вывести свои войска из Грузии Фото: wikipedia.org

В грузинском ведомстве напомнили, что исполняется 14 лет после вторжения РФ в Грузию в 2008 году, повлекшего за собой оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признание их Россией так называемыми независимыми государствами.

В МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

"Воздвижение колючей проволоки и других заграждений вдоль линии оккупации, незаконные задержания и похищения людей, грубые нарушения прав человека и этническая дискриминация грузин – Россия подрывает безопасность, права человека и гуманитарную ситуацию на местах и пытается изолировать людей, живущих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества", – подчеркнули в ведомстве.

Грузинское министерство призвало РФ прекратить незаконные и провокационные действия против Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность страны, выполнить обязательства по соглашению 2008 года, вывести свои войска из Грузии и отменить незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных районов.

Также МИД призывает международное сообщество продолжать совместные усилия для мирного урегулирования и деоккупации захваченных РФ территорий Грузии.

МИД Грузии также поблагодарил международных партнеров за вклад в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. В ведомстве добавили, что эта поддержка "особенно важна сегодня, когда своей военной агрессией против Украины Российская Федерация продолжает игнорировать основополагающие принципы и нормы международного права и подрывает всю европейскую безопасность".

МИД Украины в 14-ю годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии отметил, что Россия, не получив должной реакции мирового сообщества на вторжение в Грузию, в 2014 году продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донбасса, а 24 февраля 2022-го начала полномасштабную войну против Украины. В украинском ведомстве заявили, что Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность.