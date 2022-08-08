ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Грузии: Россия продолжает расширять свой незаконный контроль в оккупированных районах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД Грузии призвали Россию выполнить обязательства по соглашению 2008 года и вывести свои войска из Грузии
В МИД Грузии призвали Россию выполнить обязательства по соглашению 2008 года и вывести свои войска из Грузии
Фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел Грузии в 14-ю годовщину российского вторжения заявило, что Россия продолжает расширять свой незаконный контроль на оккупированных территориях. Заявление опубликовано 7 августа на сайте МИД Грузии.

В грузинском ведомстве напомнили, что исполняется 14 лет после вторжения РФ в Грузию в 2008 году, повлекшего за собой оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признание их Россией так называемыми независимыми государствами.

В МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии. 

"Воздвижение колючей проволоки и других заграждений вдоль линии оккупации, незаконные задержания и похищения людей, грубые нарушения прав человека и этническая дискриминация грузин – Россия подрывает безопасность, права человека и гуманитарную ситуацию на местах и пытается изолировать людей, живущих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества", – подчеркнули в ведомстве.

Грузинское министерство призвало РФ прекратить незаконные и провокационные действия против Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность страны, выполнить обязательства по соглашению 2008 года, вывести свои войска из Грузии и отменить незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных районов.

Также МИД призывает международное сообщество продолжать совместные усилия для мирного урегулирования и деоккупации захваченных РФ территорий Грузии.

МИД Грузии также поблагодарил международных партнеров за вклад в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. В ведомстве добавили, что эта поддержка "особенно важна сегодня, когда своей военной агрессией против Украины Российская Федерация продолжает игнорировать основополагающие принципы и нормы международного права и подрывает всю европейскую безопасность".

МИД Украины в 14-ю годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии отметил, что Россия, не получив должной реакции мирового сообщества на вторжение в Грузию, в 2014 году продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донбасса, а 24 февраля 2022-го начала полномасштабную войну против Украины. В украинском ведомстве заявили, что Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность.

Контекст:

В августе 2008 года начался вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В ходе конфликта в Грузии погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 14 полицейских. Ранения получили 1747 граждан Грузии, почти 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Южная Осетия сообщила о 365 убитых, в число которых, вероятно, были включены и военнослужащие, и гражданские лица, отмечала в своем отчете от 2009 года Международная комиссия по установлению фактов по конфликту в Грузии. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих.

После конфликта Грузия подала на Россию в ЕСПЧ три иска. Первый иск закончился победой Грузии, ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €10 млн за депортацию грузин в 2006 году. Еще два иска касались событий войны в августе 2008 года и массового нарушения прав граждан на оккупированных территориях в 2008–2018 годах.

В 2021 году Европейский суд по правам человека решил, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за события в этих регионах во время активных боевых действий.

Теги: Россия, Грузия, война, оккупация, Абхазия, Южная Осетия, МИД Грузии, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (57714)
2
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (28976)
3
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (26937)
4
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (18507) G
5
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (15203)
6
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (14347)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (14010)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (13829)
 
 
 
 