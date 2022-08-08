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Зеленский лишил президентской стипендии фигуриста Петренко, который во время войны выступил на шоу жены Пескова

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Зеленский подписал указ №567/2022 о лишении стипендии Петренко
Зеленский подписал указ №567/2022 о лишении стипендии Петренко
Фото: president.gov.ua (архив)

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 8 августа подписал указ №567/2022 о лишении президентской стипендии олимпийского чемпиона и чемпиона мира в одиночном мужском фигурном катании Виктора Петренко.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.  

"Согласно п. 9 положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента Украины от 18 августа 2004 года №919/2004, лишить Петренко Виктора Васильевича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 28 июня 2022 года №456/2022, – говорится в его тексте. – Этот указ вступает в силу со дня его публикации".

Как отметил пресс-центр Офиса президента, в июле тогдашний вице-президент Федерации фигурного катания Украины Петренко выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи (РФ), несмотря на развязанную Россией жестокую войну против Украины.

"Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК), – указывается в сообщении. – Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии".

Контекст:

Петренко – советский и украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию.

В Украинской федерации фигурного катания занимал пост второго вице-президентом. В его обязанности входила координация международной деятельности национальной федерации, писала Tribuna.

Украинские СМИ и соцсети заговорили о выступлении Петренко в Сочи в шоу Татьяны Навки (жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова) после того, как его фрагмент, показанного 8 июля в обновленном составе, опубликовал YouTube-канал "Фигурка".

Фото и видео с этого шоу со своим участием Петренко публиковал в своем Instagram начиная с 2019 года, однако не делал этого после начала полномасштабного вторжения России. Последний его пост – черный квадрат с надписью "Нет войне" от 25 февраля 2022 года.

9 июля Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания, удовлетворив его ходатайство от 21 июня.

Татьяна Навка – уроженка Днепропетровска, советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи с вторжением России в Украину. С июня 2022 года также находится в санкционном списке Евросоюза.

Теги: Россия, Украина, СССР, фигурное катание, Дмитрий Песков, Сочи, стипендии, указ, Владимир Зеленский, документы, Татьяна Навка, спортсмены, президент, шоу, тренер
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