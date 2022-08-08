Зеленский лишил президентской стипендии фигуриста Петренко, который во время войны выступил на шоу жены Пескова

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

"Согласно п. 9 положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента Украины от 18 августа 2004 года №919/2004, лишить Петренко Виктора Васильевича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 28 июня 2022 года №456/2022, – говорится в его тексте. – Этот указ вступает в силу со дня его публикации".

Как отметил пресс-центр Офиса президента, в июле тогдашний вице-президент Федерации фигурного катания Украины Петренко выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи (РФ), несмотря на развязанную Россией жестокую войну против Украины.

"Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК), – указывается в сообщении. – Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии".