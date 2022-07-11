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Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания после участия в ледовом шоу жены Пескова в Сочи

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Петренко написал заявление о выходе из УФФК еще в июне, окончательно его исключили 9 июля
Петренко написал заявление о выходе из УФФК еще в июне, окончательно его исключили 9 июля
Фото: victorpetrenko889294 / Instagram

Украинская федерация фигурного катания Украины (УФФК) исключила из своего состава олимпийского чемпиона и чемпиона мира в одиночном мужском катании Виктора Петренко. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные 10 июля на официальном сайте организации.

В приказе №52 федерации от 22 июня отмечается, что Петренко 21 июня 2022 года направил в организацию просьбу исключить его из состава УФФК и отменить его должностные обязанности. После этого, согласно приказу, его обязанности вице-президента были приостановлены, просьбу Петренко об исключении было решено удовлетворить.

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Из документов УФФК следует, что Петренко еще в июне захотел уйти из федерации. Скриншот: ufsf.com.ua

Решение президиума федерации о прекращении полномочий Петренко в должности вице-президента и его исключении из УФФК датировано 9 июля – то есть было принято на следующий день после того, как в сети начала распространяться информация о его участии в шоу "Аленький цветочек" Татьяны Навки.

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9 июля Петренко исключили из УФФК. Скриншот: ufsf.com.ua

Кроме того, в УФФК выразили возмущение решением Петренко присоединиться к шоу жены пресс-секретаря Путина, назвав его "позорным".

"Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", – говорится в сообщении федерации.

Украинские СМИ и соцсети заговорили о выступлении Петренко в Сочи после того, как фрагмент шоу, показанного 8 июля в обновленном составе, опубликовал YouTube-канал "Фигурка".

Фото и видео с этого шоу со своим участием Петренко публиковал в своем Instagram начиная с 2019 года, однако ни разу – после начала полномасштабного вторжения России. Последний его пост – черный квадрат с надписью "Нет войне" от 25 февраля.

Контекст:

Виктор Петренко – советский и украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию.

В Украинской федерации фигурного катания занимал пост второго вице-президентом. В его обязанности входила координация международной деятельности национальной федерации, писала Tribuna.

Татьяна Навка – уроженка Днепропетровска, советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи с вторжением России в Украину. С июня 2022 года также находится в санкционном списке Евросоюза.

Теги: Россия, Украина, спорт, санкции, фигурное катание, Сочи, скандал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, документы, Татьяна Навка, вице-президент, тренер, увольнение
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