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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Единичные случаи". В Минспорта Украины рассказали о спортсменах, исключенных из сборных за поддержку РФ

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Гутцайт: Спортсмены патриотически настроены, мы доносим миру свою позицию, чтобы победить
Гутцайт: Спортсмены патриотически настроены, мы доносим миру свою позицию, чтобы победить
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

В Украине были случаи исключения спортсменов из состава национальных команд за непатриотическую позицию после начала полномасштабной войны, но единичные. Об этом сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью "Українським новинам", опубликованном 9 июля.

"У нас была исключена фигуристка Анастасия Шаботова. Она поддерживала начало войны, насколько я помню, она это публиковала. В марте мы ее исключили из состава сборной Украины. Был еще один спортсмен – Никита Сазонов из Мариуполя, начавший играть за команду из России, поэтому мы его исключили из сборной по водному поло. Это такие единичные случаи. Их вообще практически нет, только исключительные случаи", – сказал Гутцайт.

Он подчеркнул, что Минспорта "уж точно не вне политики, а в политике с первого дня войны".

"Мы работаем на своем фронте на победу. Спортсмены патриотически настроены, мы доносим миру свою позицию, чтобы победить. Мы делаем свое дело", – добавил он.

Контекст:

16-летняя Шаботова – двукратная чемпионка Украины в одиночном катании (2020, 2021). Фигуристка родилась в России, но с 2019-го представляла Украину.

23 марта в Украинской федерации фигурного катания на коньках сообщили, что по приказу Минспорта Шаботову исключили из штатной команды национальной сборной. В федерации отметили, что Шаботова "лайкнула пост в Instagram известного поклонника [президента РФ Владимира] Путина – россиянина Евгения Плющенко, в котором он поддержал вторжение России в Украину".

Сама фигуристка 20 марта писала в Instagram, что ее позиция "была и останется всегда такой: мир должен быть без войны, без смертей и страха людей".

17-летний Сазонов – кандидат в мастера спорта по водному поло, играл за юношескую сборную Украины. Директор российского училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяна Подорожная сказала "Матч ТВ" 13 июня, что в то время, как команда Сазонова уехала в Европу, он решил отправиться в РФ. "Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли... Живет у нас в УОР, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится", – сказала она.

Теги: спорт, фигурное катание, сборная Украины, Министерство молодежи и спорта, война России против Украины, спортсмены, Вадим Гутцайт
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