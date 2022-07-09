"Единичные случаи". В Минспорта Украины рассказали о спортсменах, исключенных из сборных за поддержку РФ

"У нас была исключена фигуристка Анастасия Шаботова. Она поддерживала начало войны, насколько я помню, она это публиковала. В марте мы ее исключили из состава сборной Украины. Был еще один спортсмен – Никита Сазонов из Мариуполя, начавший играть за команду из России, поэтому мы его исключили из сборной по водному поло. Это такие единичные случаи. Их вообще практически нет, только исключительные случаи", – сказал Гутцайт.
Он подчеркнул, что Минспорта "уж точно не вне политики, а в политике с первого дня войны".
"Мы работаем на своем фронте на победу. Спортсмены патриотически настроены, мы доносим миру свою позицию, чтобы победить. Мы делаем свое дело", – добавил он.
16-летняя Шаботова – двукратная чемпионка Украины в одиночном катании (2020, 2021). Фигуристка родилась в России, но с 2019-го представляла Украину.
23 марта в Украинской федерации фигурного катания на коньках сообщили, что по приказу Минспорта Шаботову исключили из штатной команды национальной сборной. В федерации отметили, что Шаботова "лайкнула пост в Instagram известного поклонника [президента РФ Владимира] Путина – россиянина Евгения Плющенко, в котором он поддержал вторжение России в Украину".
Сама фигуристка 20 марта писала в Instagram, что ее позиция "была и останется всегда такой: мир должен быть без войны, без смертей и страха людей".
17-летний Сазонов – кандидат в мастера спорта по водному поло, играл за юношескую сборную Украины. Директор российского училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяна Подорожная сказала "Матч ТВ" 13 июня, что в то время, как команда Сазонова уехала в Европу, он решил отправиться в РФ. "Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли... Живет у нас в УОР, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится", – сказала она.