"Единичные случаи". В Минспорта Украины рассказали о спортсменах, исключенных из сборных за поддержку РФ

"У нас была исключена фигуристка Анастасия Шаботова. Она поддерживала начало войны, насколько я помню, она это публиковала. В марте мы ее исключили из состава сборной Украины. Был еще один спортсмен – Никита Сазонов из Мариуполя, начавший играть за команду из России, поэтому мы его исключили из сборной по водному поло. Это такие единичные случаи. Их вообще практически нет, только исключительные случаи", – сказал Гутцайт.

Он подчеркнул, что Минспорта "уж точно не вне политики, а в политике с первого дня войны".

"Мы работаем на своем фронте на победу. Спортсмены патриотически настроены, мы доносим миру свою позицию, чтобы победить. Мы делаем свое дело", – добавил он.