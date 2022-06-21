"Когда ты откровенно глуповат". Украинский боксер Редкач выложил фото с россиянином и заявил, что спорт вне политики

"Так, как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой", – написал Редкач.
Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6— Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022
В числе тех, кто отреагировал на пост Редкача, оказался бывший теннисист Украины №1 Александр Долгополов, недавно завершивший карьеру.
"Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского гондона. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи", – попросил Долгополов в Instagram Stories (на момент публикации материала пост уже недоступен).
В свою очередь, Бивол в комментарии российскому спортивно-пропагандистскому ресурсу "Матч ТВ" заявил, что они с Редкачем не являются близкими друзьями, но при случайных встречах "всегда нормально общаются".
"Как человек относится ко мне, так и я к нему. Сфоткался – и сфоткался. У меня в команде есть ребята из Украины. Мы, спортсмены, думаем о спорте", – сказал Бивол.
36-летний Редкач – уроженец Шостки Сумской области, выступает в легком боксерском весе (23-6-1, 18 КО). Известен провокационной манерой поведения в ринге. Так, в январе 2020-го Редкач был дисквалифицирован на полгода года (сначала ему дали год, но потом сократили срок дисквалификации) и заплатил штраф за то, что укусил в ринге соперника – Дэнни Гарсию, отмечало издание Boxing Scene.
Редкач известен и провокационными высказываниями. В частности, Иван неоднократно провоцировал более титулованных соотечественников – чемпиона мира в супертяжелой категории Александра Усика и экс-чемпиона мира по боксу в полулегкой и легкой весовых категориях Василия Ломаченко.
В сентябре 2021-го, писала Tribuna.com, Редкач заявил, что очень любит Украину, но не любит людей, которые в ней живут.