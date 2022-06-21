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"Когда ты откровенно глуповат". Украинский боксер Редкач выложил фото с россиянином и заявил, что спорт вне политики

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Боксер из Украины Иван Редкач, несмотря на войну, фотографируется с россиянином и не видит в этом проблем
Боксер из Украины Иван Редкач, несмотря на войну, фотографируется с россиянином и не видит в этом проблем
Фото: Ivan Redkach / Twitter

Проживающий в США украинский боксер Иван Редкач опубликовал 19 июня в Twitter фото с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и заявил, что нужно разделять спорт и политику.

"Так, как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой", – написал Редкач.

В числе тех, кто отреагировал на пост Редкача, оказался бывший теннисист Украины №1 Александр Долгополов, недавно завершивший карьеру.

"Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского гондона. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи", – попросил Долгополов в Instagram Stories (на момент публикации материала пост уже недоступен).

dolgopolov_redkach1
dolgopolov_redkach1

В свою очередь, Бивол в комментарии российскому спортивно-пропагандистскому ресурсу "Матч ТВ" заявил, что они с Редкачем не являются близкими друзьями, но при случайных встречах "всегда нормально общаются".

"Как человек относится ко мне, так и я к нему. Сфоткался – и сфоткался. У меня в команде есть ребята из Украины. Мы, спортсмены, думаем о спорте", – сказал Бивол.

Контекст:

36-летний Редкач – уроженец Шостки Сумской области, выступает в легком боксерском весе (23-6-1, 18 КО). Известен провокационной манерой поведения в ринге. Так, в январе 2020-го Редкач был дисквалифицирован на полгода года (сначала ему дали год, но потом сократили срок дисквалификации) и заплатил штраф за то, что укусил в ринге соперника – Дэнни Гарсию, отмечало издание Boxing Scene.

Редкач известен и провокационными высказываниями. В частности, Иван неоднократно провоцировал более титулованных соотечественников – чемпиона мира в супертяжелой категории Александра Усика и экс-чемпиона мира по боксу в полулегкой и легкой весовых категориях Василия Ломаченко.

В сентябре 2021-го, писала Tribuna.com, Редкач заявил, что очень любит Украину, но не любит людей, которые в ней живут.

Теги: Россия, бокс, Украина, спорт, Александр Долгополов, теннис, скандал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спортсмены, фото, Иван Редкач
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