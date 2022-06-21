"Когда ты откровенно глуповат". Украинский боксер Редкач выложил фото с россиянином и заявил, что спорт вне политики

Боксер из Украины Иван Редкач, несмотря на войну, фотографируется с россиянином и не видит в этом проблем Фото: Ivan Redkach / Twitter

"Так, как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой", – написал Редкач.

Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022

В числе тех, кто отреагировал на пост Редкача, оказался бывший теннисист Украины №1 Александр Долгополов, недавно завершивший карьеру.

"Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского гондона. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи", – попросил Долгополов в Instagram Stories (на момент публикации материала пост уже недоступен).

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В свою очередь, Бивол в комментарии российскому спортивно-пропагандистскому ресурсу "Матч ТВ" заявил, что они с Редкачем не являются близкими друзьями, но при случайных встречах "всегда нормально общаются".

"Как человек относится ко мне, так и я к нему. Сфоткался – и сфоткался. У меня в команде есть ребята из Украины. Мы, спортсмены, думаем о спорте", – сказал Бивол.