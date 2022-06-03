Песков считает, что из-за санкций ЕС против его семьи "можно только сожалеть"

Оспаривать их он не намерен – считает бесполезным, так как в ЕС якобы "нет справедливого суда".

В комментарии ТАСС Песков заявил, что у его дочери, которая жила во Франции, из-за санкций "на многое открываются глаза". Сейчас Елизавета Пескова, по его словам, живет в Москве, а "с Францией ее связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего".