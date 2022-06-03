Песков считает, что из-за санкций ЕС против его семьи "можно только сожалеть"

Оспаривать их он не намерен – считает бесполезным, так как в ЕС якобы "нет справедливого суда".
В комментарии ТАСС Песков заявил, что у его дочери, которая жила во Франции, из-за санкций "на многое открываются глаза". Сейчас Елизавета Пескова, по его словам, живет в Москве, а "с Францией ее связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего".
Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.
Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в официальном журнале ЕС.
Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".