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Песков считает, что из-за санкций ЕС против его семьи "можно только сожалеть"

Семью Пескова сегодня внесли в санкционный список ЕС
Семью Пескова сегодня внесли в санкционный список ЕС
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии пропагандистам "РИА Новости", что из-за санкций Евросоюза, под которые попали его дочь Елизавета, сын Николай и жена Татьяна "можно только сожалеть".

Оспаривать их он не намерен – считает бесполезным, так как в ЕС якобы "нет справедливого суда". 

В комментарии ТАСС Песков заявил, что у его дочери, которая жила во Франции, из-за санкций "на многое открываются глаза". Сейчас Елизавета Пескова, по его словам, живет в Москве, а "с Францией ее связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего".  

Контекст:

Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.

Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в официальном журнале ЕС.

Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Елизавета Пескова, Евросоюз
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