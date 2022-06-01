Песков заявил, что проведение встречи Зеленского и Путина "априори никто никогда не исключал"

Песков сказал, что "априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал". Он настаивает, что переговоры должны быть подготовлены.
По его мнению, Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ".
"А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", – добавил спикер главы Кремля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины настаивает на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали, что пока для этого не сложились условия. 24 мая Зеленский говорил, что встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос прекращения войны.