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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что проведение встречи Зеленского и Путина "априори никто никогда не исключал"

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Песков считает, что Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ"
Песков считает, что Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ"
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 1 июня заявил, что переговоры главы Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским не исключены. Об этом сообщает ТАСС.

Песков сказал, что "априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал". Он настаивает, что переговоры должны быть подготовлены.

По его мнению, Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ".

"А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", – добавил спикер главы Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины настаивает на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали, что пока для этого не сложились условия. 24 мая Зеленский говорил, что встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос прекращения войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, война России против Украины, документы, встреча
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