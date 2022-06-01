Песков заявил, что проведение встречи Зеленского и Путина "априори никто никогда не исключал"

Песков считает, что Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ" Фото: ЕРА

Песков сказал, что "априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал". Он настаивает, что переговоры должны быть подготовлены.

По его мнению, Путину и Зеленскому "есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ".

"А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", – добавил спикер главы Кремля.

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