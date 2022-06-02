Кремль о возможных ударах ВСУ по территории РФ западным оружием: Существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону

Такое мнение на пресс-конференции 2 июня выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Медуза" в Telegram.

"Украину продолжают пичкать оружием самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории: это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", – сказал спикер Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax в конце мая, что Украина нуждается в оружии большой дальности, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы нападать на территорию России, как это сделала РФ по отношению к Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)