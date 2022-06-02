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Кремль о возможных ударах ВСУ по территории РФ западным оружием: Существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону

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Украину "продолжают пичкать" самым современным оружием, пожаловался Песков
Украину "продолжают пичкать" самым современным оружием, пожаловался Песков
Фото: EPA

В Кремле считают, что поставки странами Запада оружия Украине не изменят ход войны – "в любом случае цели специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины."ГОРДОН") будут достигнуты".

Такое мнение на пресс-конференции 2 июня выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Медуза" в Telegram.

"Украину продолжают пичкать оружием самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории: это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", – сказал спикер Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax в конце мая, что Украина нуждается в оружии большой дальности, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы нападать на территорию России, как это сделала РФ по отношению к Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

21 мая Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Поэтому просим нам помочь. В некоторых странах они просто стоят, а для нас это выживание – эти системы MLRS", – объяснял он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракетные системы HIMARS. По данным CNN, РСЗО будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону в том, что ВСУ не будут использовать РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

Теги: Россия, Украина, оружие, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, вооружение, нападение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, президент, пресс-конференция, спикер, российские оккупанты
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