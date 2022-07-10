Вице-президент федерации фигурного катания Украины Петренко выступил на шоу жены Пескова

Петренко участвовал в шоу жены Пескова минимум с 2019 года Фото: victorpetrenko889294 / Instagram

Петренко принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек", которое поставила Навка по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Украинец в шоу выступал в образе купца – отца Настеньки и ее сестер. На видео его можно опознать по малиновому пиджаку.

ВИДЕО

Видео: Фигурка / YouTube

Фото и видео с этого шоу со своим участием Петренко публиковал в своем Instagram еще с 2019 года, однако ни разу после начала полномасштабного вторжения России. Последний его пост – черный квадрат с надписью "Нет войне" от 25 февраля.

Однако опубликованное видео свежее, так как в нем дебютировала российская фигуристка Камила Валиева. Шоу прошло 8 июля в российском Сочи, писало агентство "РИА Новости".

Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте уже осудил действия Петренко. Его поведение в ведомстве назвали недопустимым.

В Украинской федерации фигурного катания на инцидент пока официально не отреагировали. Однако после того, как в сети распространились новости об участии Петренко в шоу на территории РФ, его имя исчезло из списка членов президиума федерации, сейчас там пустое место.

фотогалерея ( 1 из 2) Скриншот: ufsf.com.ua Скриншот: ufsf.com.ua