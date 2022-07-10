ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Вице-президент федерации фигурного катания Украины Петренко выступил на шоу жены Пескова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Петренко участвовал в шоу жены Пескова минимум с 2019 года
Петренко участвовал в шоу жены Пескова минимум с 2019 года
Фото: victorpetrenko889294 / Instagram

Вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в шоу Татьяны Навки – жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Соответствующее видео 8 июля опубликовал YouTube-канал "Фигурка".

Петренко принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек", которое поставила Навка по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Украинец в шоу выступал в образе купца – отца Настеньки и ее сестер. На видео его можно опознать по малиновому пиджаку.

ВИДЕО
Видео: Фигурка / YouTube

Фото и видео с этого шоу со своим участием Петренко публиковал в своем Instagram еще с 2019 года, однако ни разу после начала полномасштабного вторжения России. Последний его пост – черный квадрат с надписью "Нет войне" от 25 февраля.

Однако опубликованное видео свежее, так как в нем дебютировала российская фигуристка Камила Валиева. Шоу прошло 8 июля в российском Сочи, писало агентство "РИА Новости".

Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте уже осудил действия Петренко. Его поведение в ведомстве назвали недопустимым.

В Украинской федерации фигурного катания на инцидент пока официально не отреагировали. Однако после того, как в сети распространились новости об участии Петренко в шоу на территории РФ, его имя исчезло из списка членов президиума федерации, сейчас там пустое место.

Контекст:

Петренко – советский и украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию.

В Украинской федерации фигурного катания он является вторым вице-президентом. В его обязанности входит координация международной деятельности национальной федерации, пишет Tribuna.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, фигурное катание, Дмитрий Песков, Сочи, Татьяна Навка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay G
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (150941)
2
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (131853)
3
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (71884)
4
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (54533)
5
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (41000)
6
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (20022)
7
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото (19607)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (16176)
 
 
 
 