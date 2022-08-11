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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЕС – "Энергоатом"

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Оккупанты обстреляли ЗАЭС в районе комендатуры станции
Оккупанты обстреляли ЗАЭС в районе комендатуры станции
Фото: Енергоатом / Facebook

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территорию возле нее. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился", – говорится в сообщении. 

Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, добавили в пресс-службе. 

Ситуация на станции сейчас контролируемая, отметили в "Энергоатоме". В компании добавили, что информация, которую распространяют во "вражеских пабликах", что якобы персонал в панике и покидает станцию, фейковая и манипулятивная. 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Теги: АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, электростанция, российские оккупанты
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