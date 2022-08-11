Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЕС – "Энергоатом"

"Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился", – говорится в сообщении.

Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, добавили в пресс-службе.

Ситуация на станции сейчас контролируемая, отметили в "Энергоатоме". В компании добавили, что информация, которую распространяют во "вражеских пабликах", что якобы персонал в панике и покидает станцию, фейковая и манипулятивная.