Глава "Энергоатома" рассказал, при каких условиях МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС

"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси. То, что предлагалось, – ввести миротворческий контингент ООН на станцию, и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", – сказал Котин.
Он заявил, что с представителями МАГАТЭ было несколько разговоров о возможности их приезда.
"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили: надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС – это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", – сказал глава "Энергоатома".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.