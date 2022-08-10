Глава "Энергоатома" рассказал, при каких условиях МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС

"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси. То, что предлагалось, – ввести миротворческий контингент ООН на станцию, и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", – сказал Котин.

Он заявил, что с представителями МАГАТЭ было несколько разговоров о возможности их приезда.

"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили: надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС – это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", – сказал глава "Энергоатома".