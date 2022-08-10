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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава "Энергоатома" рассказал, при каких условиях МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: EPA

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут приехать на Запорожскую атомную электростанцию только при наличии гарантий безопасности, которые могут быть соблюдены, если на станцию будет введен миротворческий контингент ООН. Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 10 августа.

"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси. То, что предлагалось, – ввести миротворческий контингент ООН на станцию, и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", – сказал Котин.

Он заявил, что с представителями МАГАТЭ было несколько разговоров о возможности их приезда.

"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили: надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС – это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", – сказал глава "Энергоатома".

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, оккупация, миротворцы, Энергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, Петр Котин
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