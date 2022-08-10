Блогер Сазонов: Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о ее минировании говорят о том, что Москва повышает ставки

Об этом он написал в Facebook 10 августа.

Сазонов отметил, что паблики Энергодара пишут о появлении наемников частной военной компании "Вагнер" на ЗАЭС. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Обозревателю" говорил 9 августа, что вагнеровцы причастны к минированию электростанции.

"Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о минировании атомки говорят о главном – Москва повышает ставки и переходит к ядерному шантажу. Теперь Россия – страна-террорист №1 в мире. "Аль-Каида", "Талибан" и ИГИЛ – это дворовые ребята по сравнению с ней. Сегодня у нее в заложниках – не только Украина, но и вся Европа. Потому что [президент РФ Владимир] Путин – не просто обезьяна с гранатой. Эта обезьяна взяла в руки ядерную дубинку", – отметил Сазонов.

Он назвал вагнеровцев "элитными орками". ЧВК, по словам эксперта, выполняет "такие задачи, которые во всем мире считаются терроризмом".

"Вагнер" полностью финансируется российским правительством из госбюджета и, по сути, работает исключительно на руководство РФ, выполняя любые задачи путинского режима. Глава "Вагнера" Дмитрий Уткин – кавалер орденов мужества и человек близкого к Путину [российского бизнесмена Евгения] Пригожина, открыто называет компанию милитарной организованной преступной группировкой. Начав свой путь в 2014 году во время российской агрессии на востоке Украины, "Вагнер" показала себя как эффективное средство реализации гибридной экспансии Кремля. Присутствие компании быстро распространилось на Ближний Восток, Африку и даже Южную Америку, при этом Кремль призывал своих боевиков к полной свободе действий. Несколько лет назад СМИ неоднократно публиковали кадры, где вагнеровцы забивают людей кувалдами, режут головы и сжигают заживо, однако тогда эти факты не убедили мир признать "Вагнер" террористической организацией, а Россию – страной – спонсором терроризма", – продолжил он.

Сазонов призвал не допустить взрыва на ЗАЭС.

"Мир должен ответить усилением давления на РФ. Московская угроза должна быть нейтрализована. И только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. Первоочередная задача – не допустить взрыва заминированной ЗАЭС. Иначе нам всем уже не за что будет бороться", – резюмировал он.