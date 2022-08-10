Блогер Сазонов: Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о ее минировании говорят о том, что Москва повышает ставки

Об этом он написал в Facebook 10 августа.
Сазонов отметил, что паблики Энергодара пишут о появлении наемников частной военной компании "Вагнер" на ЗАЭС. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Обозревателю" говорил 9 августа, что вагнеровцы причастны к минированию электростанции.
"Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о минировании атомки говорят о главном – Москва повышает ставки и переходит к ядерному шантажу. Теперь Россия – страна-террорист №1 в мире. "Аль-Каида", "Талибан" и ИГИЛ – это дворовые ребята по сравнению с ней. Сегодня у нее в заложниках – не только Украина, но и вся Европа. Потому что [президент РФ Владимир] Путин – не просто обезьяна с гранатой. Эта обезьяна взяла в руки ядерную дубинку", – отметил Сазонов.
Он назвал вагнеровцев "элитными орками". ЧВК, по словам эксперта, выполняет "такие задачи, которые во всем мире считаются терроризмом".
"Вагнер" полностью финансируется российским правительством из госбюджета и, по сути, работает исключительно на руководство РФ, выполняя любые задачи путинского режима. Глава "Вагнера" Дмитрий Уткин – кавалер орденов мужества и человек близкого к Путину [российского бизнесмена Евгения] Пригожина, открыто называет компанию милитарной организованной преступной группировкой. Начав свой путь в 2014 году во время российской агрессии на востоке Украины, "Вагнер" показала себя как эффективное средство реализации гибридной экспансии Кремля. Присутствие компании быстро распространилось на Ближний Восток, Африку и даже Южную Америку, при этом Кремль призывал своих боевиков к полной свободе действий. Несколько лет назад СМИ неоднократно публиковали кадры, где вагнеровцы забивают людей кувалдами, режут головы и сжигают заживо, однако тогда эти факты не убедили мир признать "Вагнер" террористической организацией, а Россию – страной – спонсором терроризма", – продолжил он.
Сазонов призвал не допустить взрыва на ЗАЭС.
"Мир должен ответить усилением давления на РФ. Московская угроза должна быть нейтрализована. И только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. Первоочередная задача – не допустить взрыва заминированной ЗАЭС. Иначе нам всем уже не за что будет бороться", – резюмировал он.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме". 8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Издание The Insider сообщило, что российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным СМИ, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта.