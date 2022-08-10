В Бундестаге призывают рассмотреть ввод миссии безопасности ООН на Запорожскую АЭС и лишить РФ права вето в Совбезе

Кизеветтер: Риски в связи с продолжающейся милитаризацией россиянами Запорожской атомной электростанции очень реальны Фото: ЕРА

"Риски в связи с продолжающейся милитаризацией россиянами Запорожской атомной электростанции очень реальны. Очевидно, что Россия оккупировала станцию, минирует ее и хранит там вооружение. Авария на ЗАЭС может привести к абсолютно беспрецедентной ядерной катастрофе. Последствия для мира будут катастрофическими", – подчеркнул депутат Бундестага.

По его мнению, специальная миссия ООН могла бы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС.

"Мы должны найти способ лишить силы права вето России, к примеру, поощряя отсутствие представителей РФ в Совете Безопасности ООН и заставляя генеральную Ассамблею ООН принимать решения большинством в две трети голосов", – отметил Кизеветтер.

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