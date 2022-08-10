В Бундестаге призывают рассмотреть ввод миссии безопасности ООН на Запорожскую АЭС и лишить РФ права вето в Совбезе

"Риски в связи с продолжающейся милитаризацией россиянами Запорожской атомной электростанции очень реальны. Очевидно, что Россия оккупировала станцию, минирует ее и хранит там вооружение. Авария на ЗАЭС может привести к абсолютно беспрецедентной ядерной катастрофе. Последствия для мира будут катастрофическими", – подчеркнул депутат Бундестага.
По его мнению, специальная миссия ООН могла бы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС.
"Мы должны найти способ лишить силы права вето России, к примеру, поощряя отсутствие представителей РФ в Совете Безопасности ООН и заставляя генеральную Ассамблею ООН принимать решения большинством в две трети голосов", – отметил Кизеветтер.
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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.