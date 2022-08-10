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ВОЙНА В УКРАИНЕ

G7 и ЕС потребовали от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

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Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов
Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов
Фото: EPA

Россия должна вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США), а также верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 10 августа на сайте министерства иностранных дел Германии.

Министры осудили продолжающуюся неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну РФ против Украины. Они потребовали от РФ немедленно вывести войска с территории Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

"В связи с этим призываем Россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в пределах международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца, Украины, для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. Именно продолжающееся господство России над атомной электростанцией представляет опасность для региона", – говорится в заявлении.

В G7 также отметили, что по-прежнему "глубоко обеспокоены серьезной угрозой", которую представляют собой оккупация украинских ядерных объектов и другие действия вооруженных сил России. Это, по их словам, значительно увеличивает риск ядерной аварии на станции, а также подрывает способность МАГАТЭ вести мониторинг.

"Мы подчеркиваем важность содействия направлению экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию для разъяснения вопросов и действий в области ядерной безопасности и физической безопасности, при этом необходимо полностью уважать суверенитет Украины над ее территорией и ее инфраструктурой. Мы решительно подчеркиваем важность семи столпов ядерной безопасности и защиты, изложенных генеральным директором [МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси", – говорится в заявлении.

Министры добавили, что персонал МАГАТЭ должен иметь возможность получить безопасный и неограниченный доступ ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую и свободно общаться с украинским персоналом, отвечающим за эксплуатацию этих объектов.

"Безопасность всех лиц, осуществляющих эти меры, должна быть гарантирована в целях укрепления ядерной безопасности и связанных с ней мер в Украине. Мы призываем все страны поддержать усилия МАГАТЭ", – заявили представители G7.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ядерная энергетика, Большая семерка, Запорожская АЭС, война России против Украины, Жозеп Боррель
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