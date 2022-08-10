G7 и ЕС потребовали от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Министры осудили продолжающуюся неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну РФ против Украины. Они потребовали от РФ немедленно вывести войска с территории Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

"В связи с этим призываем Россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в пределах международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца, Украины, для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. Именно продолжающееся господство России над атомной электростанцией представляет опасность для региона", – говорится в заявлении.

В G7 также отметили, что по-прежнему "глубоко обеспокоены серьезной угрозой", которую представляют собой оккупация украинских ядерных объектов и другие действия вооруженных сил России. Это, по их словам, значительно увеличивает риск ядерной аварии на станции, а также подрывает способность МАГАТЭ вести мониторинг.

"Мы подчеркиваем важность содействия направлению экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию для разъяснения вопросов и действий в области ядерной безопасности и физической безопасности, при этом необходимо полностью уважать суверенитет Украины над ее территорией и ее инфраструктурой. Мы решительно подчеркиваем важность семи столпов ядерной безопасности и защиты, изложенных генеральным директором [МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси", – говорится в заявлении.

Министры добавили, что персонал МАГАТЭ должен иметь возможность получить безопасный и неограниченный доступ ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую и свободно общаться с украинским персоналом, отвечающим за эксплуатацию этих объектов.

"Безопасность всех лиц, осуществляющих эти меры, должна быть гарантирована в целях укрепления ядерной безопасности и связанных с ней мер в Украине. Мы призываем все страны поддержать усилия МАГАТЭ", – заявили представители G7.