В "Энергоатоме" заявили, что пожара на ЗАЭС нет, радиационный фон на станции в пределах нормы

По состоянию на 17.00 радиационный фон на ЗАЭС составляет 11–12 мкР/час, отметили в "Энергоатоме" Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"По состоянию на 17.00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11–12 мкР/час, что соответствует естественным нормам, – говорится в сообщении. – Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет".

Отмечается, что россияне распространяют очередной фейк "для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС и нагнетания панических настроений среди населения".

В "Энергоатоме" призвали доверять только официальным источникам, предоставляющим проверенную информацию.

Оккупанты 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС и территорию возле нее.

Пять прилетов было зафиксировано в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения, еще пять прилетов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, сообщали в "Энергоатоме".