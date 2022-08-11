В "Энергоатоме" заявили, что пожара на ЗАЭС нет, радиационный фон на станции в пределах нормы

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegram.
"По состоянию на 17.00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11–12 мкР/час, что соответствует естественным нормам, – говорится в сообщении. – Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет".
Отмечается, что россияне распространяют очередной фейк "для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС и нагнетания панических настроений среди населения".
В "Энергоатоме" призвали доверять только официальным источникам, предоставляющим проверенную информацию.
Оккупанты 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС и территорию возле нее.
Пять прилетов было зафиксировано в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения, еще пять прилетов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, сообщали в "Энергоатоме".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.