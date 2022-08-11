Зеленский о ситуации на Запорожской АЭС: Россия превратила атомную станцию в поле боя

Зеленский отметил, что за годы работы ЗАЭС не было ни одного инцидента, который бы поставил под угрозу безопасность украинцев или всех европейцев. Но теперь российская оккупационная армия использует Запорожскую атомную электростанцию для террора и вооруженных провокаций.

"Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки ее обстреляли. Прямой наводкой – по станции! Размещая боевую технику на территории станции и даже производя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", – сказал он.

Президент Украины убежден, что российские власти отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия, когда оккупационные войска обстреляют атомную станцию, в том числе из реактивной артиллерии. Постоянные пролеты российских крылатых ракет над ЗАЭС Зеленский также причислил к проявлениям российского ядерного терроризма.

"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и все ее последствия, то российская власть гораздо более цинична и опасна – она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лжет всему миру, что виноват вроде бы кто-то другой", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС и по сути это будет являться применением Россией ядерного оружия, но без ядерного удара.

"Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все вместе с вами способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность", – сказал президент Украины.

В связи с этим Зеленский призвал усиливать санкции против России и не разрешать их обходить.

"В ответ на ядерный шантаж нужны жесткие санкции против "Росатома" – это конкретные вещи – и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними", – подытожил украинский лидер.