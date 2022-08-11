Зеленский о ситуации на Запорожской АЭС: Россия превратила атомную станцию в поле боя

Зеленский отметил, что за годы работы ЗАЭС не было ни одного инцидента, который бы поставил под угрозу безопасность украинцев или всех европейцев. Но теперь российская оккупационная армия использует Запорожскую атомную электростанцию для террора и вооруженных провокаций.
"Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки ее обстреляли. Прямой наводкой – по станции! Размещая боевую технику на территории станции и даже производя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", – сказал он.
Президент Украины убежден, что российские власти отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия, когда оккупационные войска обстреляют атомную станцию, в том числе из реактивной артиллерии. Постоянные пролеты российских крылатых ракет над ЗАЭС Зеленский также причислил к проявлениям российского ядерного терроризма.
"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и все ее последствия, то российская власть гораздо более цинична и опасна – она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лжет всему миру, что виноват вроде бы кто-то другой", – подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС и по сути это будет являться применением Россией ядерного оружия, но без ядерного удара.
"Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все вместе с вами способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность", – сказал президент Украины.
В связи с этим Зеленский призвал усиливать санкции против России и не разрешать их обходить.
"В ответ на ядерный шантаж нужны жесткие санкции против "Росатома" – это конкретные вещи – и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними", – подытожил украинский лидер.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
10 августа "Большая семерка" и ЕС потребовали от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.