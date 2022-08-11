Совбез ООН должен созываться только с одной повесткой дня, это вывод оккупантов с ЗАЭС – политолог Гладких

Заседание Совбеза по ситуации на ЗАЭС, созванного по требованию РФ, запланировано на сегодняшний вечер Фото: ЕРА

Об этом в Facebook заявил политический эксперт Валентин Гладких.

"Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, созываемое государством-агрессором? Именно это государство-террорист держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, не допускает к объекту специалистов МАГАТЭ, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Оккупанты полностью милитаризировали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам", – написал он.

ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, и Совет Безопасности ООН должен обсуждать полную демилитаризацию станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях, считает эксперт.

"Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести ее войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности. Только вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине станет условием безопасного функционирования станции и доступа к ней специалистов МАГАТЭ.



"Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: вывод оккупантов с ЗАЭС и их ответственность за совершенные преступления", – резюмировал он.

О созыве Совбеза ООН заявлял заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале 10 августа. По его словам, Москва запросила созыв Совбеза "по украинским обстрелам ЗАЭС". Глава МАГАТЭ Марио Гросси намерен принять участие в нем, сообщила пресс-служба агентства. Он намерен рассказать об обстрелах и ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

Заседание Совбеза, созванного по требованию РФ, начнется в 22.00 по киевскому времени.