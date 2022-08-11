Совбез ООН должен созываться только с одной повесткой дня, это вывод оккупантов с ЗАЭС – политолог Гладких

Об этом в Facebook заявил политический эксперт Валентин Гладких.
"Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, созываемое государством-агрессором? Именно это государство-террорист держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, не допускает к объекту специалистов МАГАТЭ, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Оккупанты полностью милитаризировали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам", – написал он.
ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, и Совет Безопасности ООН должен обсуждать полную демилитаризацию станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях, считает эксперт.
"Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести ее войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности. Только вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине станет условием безопасного функционирования станции и доступа к ней специалистов МАГАТЭ.
"Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: вывод оккупантов с ЗАЭС и их ответственность за совершенные преступления", – резюмировал он.
О созыве Совбеза ООН заявлял заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале 10 августа. По его словам, Москва запросила созыв Совбеза "по украинским обстрелам ЗАЭС". Глава МАГАТЭ Марио Гросси намерен принять участие в нем, сообщила пресс-служба агентства. Он намерен рассказать об обстрелах и ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.
Заседание Совбеза, созванного по требованию РФ, начнется в 22.00 по киевскому времени.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме". 8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Издание The Insider сообщило, что российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным СМИ, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта. По информации украинской разведки, к минированию электростанции причастны вагнеровцы.