ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН должен созываться только с одной повесткой дня, это вывод оккупантов с ЗАЭС – политолог Гладких

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заседание Совбеза по ситуации на ЗАЭС, созванного по требованию РФ, запланировано на сегодняшний вечер
Заседание Совбеза по ситуации на ЗАЭС, созванного по требованию РФ, запланировано на сегодняшний вечер
Фото: ЕРА

Мотив России, объявившей о созыве Совета Безопасности ООН 11 августа в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции, предсказуем: страна-агрессор, которая обстреливает станцию, попытается обвинить в этом Украину и использовать в своих целях МАГАТЭ.

Об этом в Facebook заявил политический эксперт Валентин Гладких. 

"Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, созываемое государством-агрессором? Именно это государство-террорист держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, не допускает к объекту специалистов МАГАТЭ, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Оккупанты полностью милитаризировали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам", – написал он.

ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, и Совет Безопасности ООН должен обсуждать полную демилитаризацию станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях, считает эксперт. 

"Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести ее войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности. Только вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине станет условием безопасного функционирования станции и доступа к ней специалистов МАГАТЭ.

"Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: вывод оккупантов с ЗАЭС и их ответственность за совершенные преступления", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/gladkykh.valentine/posts/pfbid0pc9vLroZrtFU5smgZKZUGYvEUcDmBFjoKZVqRkW1uK88noAPZn6UmoA762A9CnBrl

О созыве Совбеза ООН заявлял заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале 10 августа. По его словам, Москва запросила созыв Совбеза "по украинским обстрелам ЗАЭС". Глава МАГАТЭ Марио Гросси намерен принять участие в нем, сообщила пресс-служба агентства. Он намерен рассказать об обстрелах и ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. 

Заседание Совбеза, созванного по требованию РФ, начнется в 22.00 по киевскому времени. 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме". 8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Издание The Insider сообщило, что российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным СМИ, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта. По информации украинской разведки, к минированию электростанции причастны вагнеровцы

Теги: ООН, Совет Безопасности ООН, АЭС, Запорожская АЭС, Валентин Гладких, Дмитрий Полянский, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra потребовали у организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовали у организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (167795)
2
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (95987)
3
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (90588)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (45286)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (33440)
6
"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома (28159)
7
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (27875)
8
"Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры". Арестович рассказал, сколько зарабатывает в месяц (27402)
 
 
 
 