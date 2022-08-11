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Оккупанты продолжили обстрел ЗАЭС – попали в пожарную часть, снаряды также упали недалеко от 1-го энергоблока – "Энергоатом"

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Оккупанты уже четыре раза обстреляли район ЗАЭС 11 августа, отметили в "Энергоатоме"
Оккупанты уже четыре раза обстреляли район ЗАЭС 11 августа, отметили в "Энергоатоме"
Фото: Енергоатом / Telegram

Российские оккупационные войска в третий раз за 11 августа обстреляли территорию в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegram в 17.50.

"Оккупанты снова лупят вблизи ЗАЭС. Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции, – говорится в сообщении. – Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции".

В "Энергоатоме" отметили, что оккупанты таким образом "продолжают методично разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб".

"В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", – указали в компании.

Через 16 минут в "Энергоатоме" добавили в Telegram, что обстрел ЗАЭС со стороны оккупантов продолжился.

"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, совсем недалеко от 1-го энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – подчеркнули в НАЭК.

Оккупанты днем 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС и территорию возле нее.

Пять прилетов было зафиксировано в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения, еще пять прилетов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, сообщали в "Энергоатоме".

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Запорожская область, радиация, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, инфраструктура, задымление, электростанция, российские военные, российские оккупанты
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