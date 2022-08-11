Оккупанты продолжили обстрел ЗАЭС – попали в пожарную часть, снаряды также упали недалеко от 1-го энергоблока – "Энергоатом"

Оккупанты уже четыре раза обстреляли район ЗАЭС 11 августа, отметили в "Энергоатоме" Фото: Енергоатом / Telegram

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegram в 17.50.

"Оккупанты снова лупят вблизи ЗАЭС. Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции, – говорится в сообщении. – Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции".

В "Энергоатоме" отметили, что оккупанты таким образом "продолжают методично разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб".

"В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", – указали в компании.

Через 16 минут в "Энергоатоме" добавили в Telegram, что обстрел ЗАЭС со стороны оккупантов продолжился.

"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, совсем недалеко от 1-го энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – подчеркнули в НАЭК.

Оккупанты днем 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС и территорию возле нее.

Пять прилетов было зафиксировано в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения, еще пять прилетов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, сообщали в "Энергоатоме".