Около трети сотрудников МАГАТЭ инфильтрованы туда РФ – директор украинского Центра исследований энергетики

По его мнению, звучащие сейчас заявления пропагандистов и их требования международной реакции на ядерную угрозу выглядят как попытка резко "поднять температуру" перед выдвижением требований, содержание которых скоро станет известно.
Отвечая на вопрос о последствиях возможного взрыва, Харченко сказал, что они будут глобальными для всего континента.
"Если говорить, как выражаются специалисты, о "сверхпроектной" ситуации, то ее последствия зацепят Россию до Урала, а Европу – до Лиссабона [Португалия]. Поэтому в снижении напряжения на станции должны быть заинтересованы очень многие, не только в Украине. Роза ветров показывает, что в случае утечки радиации пострадает Крым, а после него Турция, именно в этом направлении пойдут радиоактивные выбросы, если попадут в атмосферу", – отметил он.
По мнению эксперта, реакция международной общественности на эскалацию в Энергодаре должна быть подобной так называемому зерновому компромиссу, который разблокировал морской экспорт продовольствия из Украины: международная группа достигнет возможности нейтрального контроля над станцией, выведения оттуда армии РФ и создания условий для работы украинского персонала АЭС.
Говоря о том, может ли делегация международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) попасть сейчас на станцию для осмотра, директор центра по изучению энергетики заявил, что это необходимо только в том случае, если эксперты получат реальную и объективную информацию. А в условиях, когда на АЭС всем руководят оккупанты, визит не имеет смысла.
"Все, кто занимается вопросом атомной энергетики, знают, что около 30% персонала центрального офиса МАГАТЭ – это инфильтрованные туда россияне, и первый заместитель руководителя, который руководит всей административной работой агентства, – гражданин РФ. Ждать от МАГАТЭ каких-то шагов, нормализующих ситуацию, в этих условиях тяжело. Потому что решения должны быть неприятными для России, они должны показать перспективу санкций для России, ее многомиллионные потери на международных рынках, вот тогда эти переговоры могут привести к успеху", – подвел итог Харченко.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут приехать на Запорожскую атомную электростанцию только при наличии гарантий безопасности, которые могут быть соблюдены, если на станцию будет введен миротворческий контингент ООН. Об этом 11 августа заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.