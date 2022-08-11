Около трети сотрудников МАГАТЭ инфильтрованы туда РФ – директор украинского Центра исследований энергетики

В условиях, когда на Запорожской АЭС всем руководят оккупанты, визит МАГАТЭ на станцию не имеет смысла – эксперт Фото: ЕРА

По его мнению, звучащие сейчас заявления пропагандистов и их требования международной реакции на ядерную угрозу выглядят как попытка резко "поднять температуру" перед выдвижением требований, содержание которых скоро станет известно.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного взрыва, Харченко сказал, что они будут глобальными для всего континента.

"Если говорить, как выражаются специалисты, о "сверхпроектной" ситуации, то ее последствия зацепят Россию до Урала, а Европу – до Лиссабона [Португалия]. Поэтому в снижении напряжения на станции должны быть заинтересованы очень многие, не только в Украине. Роза ветров показывает, что в случае утечки радиации пострадает Крым, а после него Турция, именно в этом направлении пойдут радиоактивные выбросы, если попадут в атмосферу", – отметил он.

По мнению эксперта, реакция международной общественности на эскалацию в Энергодаре должна быть подобной так называемому зерновому компромиссу, который разблокировал морской экспорт продовольствия из Украины: международная группа достигнет возможности нейтрального контроля над станцией, выведения оттуда армии РФ и создания условий для работы украинского персонала АЭС.

Говоря о том, может ли делегация международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) попасть сейчас на станцию для осмотра, директор центра по изучению энергетики заявил, что это необходимо только в том случае, если эксперты получат реальную и объективную информацию. А в условиях, когда на АЭС всем руководят оккупанты, визит не имеет смысла.

"Все, кто занимается вопросом атомной энергетики, знают, что около 30% персонала центрального офиса МАГАТЭ – это инфильтрованные туда россияне, и первый заместитель руководителя, который руководит всей административной работой агентства, – гражданин РФ. Ждать от МАГАТЭ каких-то шагов, нормализующих ситуацию, в этих условиях тяжело. Потому что решения должны быть неприятными для России, они должны показать перспективу санкций для России, ее многомиллионные потери на международных рынках, вот тогда эти переговоры могут привести к успеху", – подвел итог Харченко.