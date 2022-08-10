В Мелитополе партизаны повредили штаб "Единой России" – мэр

Взрыв рядом со зданием произошел около 22.00 Фото: ria-m.tv

Он отметил, что это произошло около 22.00 9 августа. По словам Федорова, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян.

"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось", – сказал Федоров.

Он также заявил, что вечером 9 августа были слышны взрывы и несколько часов продолжался пожар в районе Кирилловки, куда россияне ранее свозили боеприпасы и военную технику.

Местное издание "РИА-Мелитополь" уточнило, что возле штаба российской партии, расположенного в ТЦ "Фокстрот", прогремел взрыв. Никто не пострадал, но "штабу изрядно подпортили фасад", пишет издание.

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