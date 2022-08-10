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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе партизаны повредили штаб "Единой России" – мэр

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Взрыв рядом со зданием произошел около 22.00
Взрыв рядом со зданием произошел около 22.00 
Фото: ria-m.tv

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны повредили штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области. Об этом 10 августа в эфире телемарафона сказал мэр города Иван Федоров, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что это произошло около 22.00 9 августа. По словам Федорова, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян.

"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось", – сказал Федоров. 

Он также заявил, что вечером 9 августа были слышны взрывы и несколько часов продолжался пожар в районе Кирилловки, куда россияне ранее свозили боеприпасы и военную технику.

Местное издание "РИА-Мелитополь" уточнило, что возле штаба российской партии, расположенного в ТЦ "Фокстрот", прогремел взрыв. Никто не пострадал, но "штабу изрядно подпортили фасад", пишет издание. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: взрыв, референдум, оккупация, Мелитополь, Единая Россия, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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