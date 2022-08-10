В Мелитополе партизаны повредили штаб "Единой России" – мэр

Он отметил, что это произошло около 22.00 9 августа. По словам Федорова, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян.
"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось", – сказал Федоров.
Он также заявил, что вечером 9 августа были слышны взрывы и несколько часов продолжался пожар в районе Кирилловки, куда россияне ранее свозили боеприпасы и военную технику.
Местное издание "РИА-Мелитополь" уточнило, что возле штаба российской партии, расположенного в ТЦ "Фокстрот", прогремел взрыв. Никто не пострадал, но "штабу изрядно подпортили фасад", пишет издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.